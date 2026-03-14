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Mejores momentos | 14 de marzo

El fútbol provoca una crisis en esta pareja de Atrapa un millón: él es del Atlético de Madrid y ella le ve “merengue total”

Una pregunta aparentemente tranquila casi provoca una crisis matrimonial entre Jose y Sandra.

Jose y Sandra, concursantes de Atrapa un millón

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Julián López
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Jose y Sandra han comenzado con buen pie en Atrapa un millón, sobre todo tras escuchar la historia de cómo se enamoraron, siendo él de Madrid y ella de Barcelona, cuando el amor surgió… ¡en un chiringuito de Cádiz!

Jose y Sandra, concursantes de Atrapa un millón

En la segunda ronda de Atrapa un millón, la pareja se decanta por el tema del fútbol, ya que Jose es muy fan. Todo lo contrario a Sandra, que se deja llevar por los conocimientos de su marido.

La pregunta no tiene mucho misterio para Jose, pues sabe de sobra que los aficionados del Sevilla se les conoce como ‘palanganas’, pero las otras tres opciones de respuesta son totalmente desconocidas para Sandra.

Además, él es del Atlético de Madrid, y entre las opciones está el apodo que reciben los aficionados rojiblancos, pero también los del eterno rival, el Real Madrid. Mane´l Fuentes le pide a Sandra que intente adivinar, y ella no duda en bromear: “Merengue total”, señala, provocando las risas en el plató de Atrapa un millón.

Este momento ha estado cerca de provocar una fisura en el matrimonio, pero la pareja continúa fuerte en Atrapa un millón, y con mucho dinero todavía por ganar. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!

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