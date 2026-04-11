Emérito sorprende a Manel Fuentes con su nombre en Atrapa un millón: “¿Tu abuelo es Juan Carlos I?”

Juan y Emérito son los nuevos concursantes de Atrapa un millón, y el nombre de uno de estos hermanos ha dado mucho que hablar durante su presentación.

“Yo soy Emérito”, ha comenzado uno de los hermanos, dejando anonadado a Manel Fuentes. El presentador ha querido saber de dónde viene ese nombre, y Emérito le señala que se llama así por su abuelo.

“¿Por Juan Carlos I?”, pregunta Manel, a lo que Emérito le reconoce entre risas que ese chiste “está muy usado”. Estos hermanos vienen de un pueblo de Cuenca que está al límite con Albacete, así que depende del día son de una u otra provincia.

Han compartido una imagen de los dos hermanos posando al lado de los carteles que delimitan la frontera, y Manel ha seguido flipando. “Nunca había visto a un Emérito mirando a Cuenca”, desatando las risas y el aplauso en el plató. ¡Dale al play y revive este momentazo!