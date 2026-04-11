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Mejores momentos | 11 de abril

Juan y Emérito, en la cuerda floja tras un cambio de fajos de última hora: “Por jugar”

Los concursantes afrontan la recta final de Atrapa un millón con menos fajos de los que esperaban.

Juan y Emérito, en la cuerda floja tras un cambio de fajos de última hora: “Por jugar”

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Julián López
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Juan y Emérito han avanzado con paso firme por Atrapa un millón y cuentan con 225.000 euros tras el ecuador del programa. Las rondas se vuelven más complicadas, y un baile tradicional de Cantabria deja en jaque a los hermanos que han protagonizado una de las presentaciones más divertidas del programa.

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Descartan el twerking furioso, pero no saben decantarse por la danza del patatús o la jota a lo pesao. Cuanto más lo razonan, se imaginan más a Revilla bailando la primera opción y, tras repartir casi equitativamente los fajos, deciden arriesgar un poco más.

Prácticamente en el último segundo, Juan mueve un fajo más a la trampilla del patatús, “por jugar”, dejando solo 75.000 euros en la jota. El dolor invadía sus rostros cuando la trampilla con mayor peso económico se abría al vacío. ¡Revive este momento en el vídeo!

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