¿Arriesgarías el millón?

Así se le da a Manel Fuentes el casting para concursar en Atrapa un millón: "Aquí discutiríamos"

El presentador de Atrapa un millón se ha enfrentado a las preguntas de su programa, ¿logrará aguantar el dinero?

Manel Fuentes se juega el millón

En Atrapa un millón, los concursantes deben aguantar todos los fajos de billetes para acabar el programa con el mayor premio posible. Pueden conseguir hasta 1 millón de euros si logran superar todas las preguntas sin perder nada de dinero. Manel Fuentes, presentador del programa, ha respondido varias preguntas como las del programa en las que se ha jugado un millón imaginario.

A pesar de tener un porcentaje muy alto de aciertos, Manel ha tenido cierta controversia con una pregunta trampa. "El conjunto no es el plató", ha insistido el presentador ante la afirmación de que el plató pesa más cuando hay público.

Manel Fuentes ha acertado la mayoría de las preguntas, pese a la complejidad de alguna como por ejemplo la política de reparación de billetes del Banco de España. Con casi un pleno de respuestas, Manel se llevaría el millón.

¿Cuál ha sido la pregunta más controversial?

