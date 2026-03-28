Dos amigos compiten esta noche en Atrapa un millón gracias a San Valentín: “Parecía una broma y estamos aquí”

Juan y Marcos forman la primera pareja que competirá esta noche en Atrapa un millón. Son dos amigos de toda la vida de Alfaro, en La Rioja. Pese a su juventud, se conocen desde hace unos 20 años y pertenecen a la misma cuadrilla.

Juan es maestro de educación primaria y, entre sus aficiones, le gusta restaurar vehículos antiguos y camperizarlos con su novia. Por su parte, Marcos es asesor comercial… ¡y ha ejercido ocasionalmente de modelo! Ambos quieren el dinero para poder casarse con sus respectivas parejas, que les acompañan en plató.

Manel Fuentes dará después la bienvenida a Ángel y Mila, una pareja gallega con dos niños. Ángel diseña piezas para coches y ella trabaja en el restaurante que tiene su familia. Con el dinero les gustaría comprarse una caravana y viajar con sus dos hijos a lugares poco convencionales. ¡No te lo pierdas esta noche, desde las 22:00 horas, en Atrapa un millón!