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Manel Fuentes busca gente "que pueda resistir emociones fuertes" este sábado en Atrapa un millón

Como si fuera un anuncio de empleo, el presentador quiere recibir concursantes dispuestos a ganar un sueldo... ¡de un millón de euros!

Manel Fuentes busca gente "que pueda resistir emociones fuertes" este sábado en Atrapa un millón

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Alberto Mendo
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Atrapa un millón emite un nuevo programa este sábado en Antena 3 a las 22:00 horas. Manel Fuentes busca nuevas parejas de concursantes y, por eso, ha decidido poner una especie de anuncio de empleo. Busca gente "que pueda resistir emociones fuertes" y el sueldo puede llegar a ser de hasta un millón de euros.

Manteniendo la mecánica que hizo famoso al formato, Atrapa un millón pone un millón de euros de dinero real en metálico sobre la mesa (40 fajos de 25.000 euros cada uno). El objetivo del juego es conservar el máximo de dinero posible hasta la última pregunta.

Como novedad en la nueva temporada, la pareja concursante trae a plató fotografías de su vida personal. Esto permite al espectador conocerlos mejor, aportando momentos graciosos o emotivos. Sus aficiones o pasiones que muestran en las imágenes podrían ser una pista sobre sus intenciones de llevarse el premio final.

Antena 3» Programas» Atrapa un millón

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