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Mejores momentos | 21 de marzo

¡Las concursantes se quieren ir de Atrapa un millón antes de saber si han ganado! “No me había pasado nunca”

María Jose y Nuria tienen 25.000 euros sobre la trampilla en la última ronda, pero una de las hermanas ya está pensando en apuntarse a más concursos.

Manel Fuentes

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Julián López
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María Jose y Nuria han llegado a la ronda final de Atrapa un millón con un fajo: 25.000 euros que pueden ayudar a cumplir el objetivo de comprar una casa en la playa a sus padres.

Las hermanas han superado todos los obstáculos hasta la final, aunque en alguna ronda han sufrido algún pequeño susto. En la quinta, pusieron todo el dinero a una opción y, tras revisarlo bien, movieron todo el dinero hacia la opción correcta en los últimos segundos. ¡Cuánta tensión se vivió!

María Jose y Nuria, concursantes de Atrapa un millón

A pesar de las dudas habituales en la ronda final, las hermanas ponen el único fajo de billetes en la opción de que son las niñas, y no los niños, quienes desarrollan antes la capacidad del habla. Pero lo inaudito ocurrió una vez acabado el tiempo.

Las hermanas, antes de saber si habían ganado o no, ya estaban pensando en presentarse a otro concurso, dejando pasmado a Manel Fuentes: “Esto no me había pasado nunca”, confesaba el presentador de Atrapa un millón.

La resolución de la última pregunta nunca había sido tan divertida, y ha sido gracias a estas dos hermanas de Sevilla que, desde luego, esperamos en más concursos. ¿Se habrán llevado esos 25.000 euros? ¡Dale al play y descúbrelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Atrapa un millón

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