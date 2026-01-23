Antena3
Así vive Manel Fuentes el regreso de Atrapa un millón: "Sí, el dinero es real, pero a veces los concursantes pierden la noción"

El presentador sigue al frente de este veterano concurso en su nueva etapa y avanza que veremos concursantes "superpreparados" y "con mucho sentimiento" con causas que bien merecen el millón de euros.

Así vive Manel Fuentes el regreso de Atrapa un millón: "Sí, el dinero es real, pero a veces los concursantes pierden la noción"

Entre los ingredientes del éxito de Atrapa un millón se encuentra su presentador, Manel Fuentes. Y él, a su vez, revela los secretos por los que este concurso es uno de los más veteranos e imprescindibles de la televisión: "Es una mecánica que todo el mundo conoce, que ves el premio nada más empezar y que tanto sufres cuando pierden como disfrutas cuando ganan y, al mismo tiempo, puedes jugar desde casa".

Atrapa un millón estrena este sábado su nueva temporada con Manel Fuentes

En la nueva temporada, vamos a ver "gente con mucho sentimiento, con una voluntad muy clara de para qué quieren el premio, y nos vamos a reír, nos vamos a emocionar", avanza Manel. Además, destaca que los nuevos concursantes vienen "superpreparados". Lo que siguen preguntándole es si el dinero es real. "Sí, el millón de euros es de verdad", aclara el presentador. Lo que le llama la atención es que "a veces pierden la noción" y arriesgan como si no se dieran cuenta.

Manel reconoce que tiene que poner "cara póker" cuando sabe que las parejas van a fallar una pregunta y perder grandes cantidades de dinero. Sólo puede ayudar dándoles un consejo: "Leed bien el enunciado". Al final, son muchos los concursantes que acaban dejando huella y el presentador reconoce que establece "una relación humana" con ellos que ha mantenido fuera del plató. Así, revela que conserva "un amuleto que era una cola de ballena" que sigue llevando encima. ¡Dale al play y descubre esta entrevista!

