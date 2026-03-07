Antena3
Mejores momentos | 7 de marzo

¿La tarta de boda de Isabel II de Inglaterra costó 750.000 euros? El alto precio que pagaron Charlie y Raúl en Atrapa un millón

Estos concursantes han pagado un alto precio para continuar en Atrapa un millón.

Charlie y Raúl, concursantes de Atrapa un millón

Charlie y Raúl se han encontrado con un importante bache en su paso por Atrapa un millón. Los concursantes, en una ronda con cuatro posibles respuestas, se han topado con una pregunta que los ha dejado totalmente descolocados.

Los hermanos deben averiguar qué se subastó más de 60 años después de haber sido creado para la boda de Isabel II de Inglaterra. Con casi todo el millón, Charlie y Raúl mueven el dinero hacia dos de las trampillas: liga y ramo de la novia.

Descartan el palacio de Buckingham y un trozo de tarta, y cuando ya está todo el dinero repartido, “por si acaso”, acaban poniendo dos fajos en la opción de la tarta. “Cosas rarísimas se han hecho a veces”, reconocen los hermanos.

Este gesto, esta intuición, este “por si acaso” ha sido vital para Charlie y Raúl, pues las trampillas que tenían 750.000 euros se han abierto, ‘pagando’ un precio abismal por un trozo de tarta y manteniendo dos fajos de billetes para cumplir el sueño de su madre.

Manel Fuentes ha desvelado cuánto pagaron en esa subasta por ese trozo de tarta, ¡haz clic en el vídeo y descubre la cifra exacta!

