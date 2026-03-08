Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 7 de marzo

¡Charlie y Raúl ganan 25.000 euros en Atrapa un millón! La salsa venezolana que puede cumplir el sueño de su madre

Los hermanos han aguantado el tipo y consiguen llevarse 25.000 euros que ayudará a cumplir el sueño de su madre.

Charlie y Raúl, concursantes de Atrapa un millón

Publicidad

Julián López
Publicado:

El paso de Charlie y Raúl en Atrapa un millón se puso complicado cuando, “por si acaso”, decidieron poner dos fajos de billetes en una respuesta que no creían probable, pero que acabó siendo la correcta, afrontando la mitad del concurso casi sin margen de error.

Charlie y Raúl, concursantes de Atrapa un millón

Los hermanos han jugado con cabeza y han llegado a la ronda final con un solo fajo, 25.000 euros que pueden cumplir el sueño de su madre: viajar a Nueva York ahora que todavía reconoce a sus hijos.

Charlie y Raúl, concursantes de Atrapa un millón

Pero la última pregunta es un auténtico cara o cruz para los hermanos. Hay una salsa venezolana que se llama bromapipi o guasacaca, y el primer impulso es colocar el fajo en la opción de guasacaca, más que nada por sus características fonéticas.

“Como sea, compramos un bote, hay que probarla”, dicen los hermanos antes de descubrir su destino: ¡han ganado 25.000 euros! Charlie y Raúl podrán cumplir el sueño de su madre y, además, deberán cumplir y probar esta curiosa salsa. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!

Antena 3» Programas» Atrapa un millón

Publicidad

Programas

Charlie y Raúl, concursantes de Atrapa un millón

¡Charlie y Raúl ganan 25.000 euros en Atrapa un millón! La salsa venezolana que puede cumplir el sueño de su madre

Charlie y Raúl, concursantes de Atrapa un millón

¿La tarta de boda de Isabel II de Inglaterra costó 750.000 euros? El alto precio que pagaron Charlie y Raúl en Atrapa un millón

Charlie y Raúl, concursantes de Atrapa un millón

Charlie y Raúl conmueven en Atrapa un millón: quieren viajar con su madre con Alzheimer mientras aún les reconoce

Jacobo y Bea, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 7 de marzo

“Lo justifica muy bien”: Bea se encomienda a los conocimientos de historia de Jacobo, ¿serán suficientes para ganar 25.000 euros?

Jacobo y Bea, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 7 de marzo

La verdadera sangre que usó Hitchcock en ‘Psicosis’ descoloca a Jacobo y Bea: “Era una película en blanco y negro”

Jacobo y Bea, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 7 de marzo

La increíble historia de Jacobo y Bea en Atrapa un millón: un viaje a Londres reveló su relación secreta

Estos dos concursantes son profesores en el mismo colegio, y una desafortunada nevada en Londres truncó su viaje y su tapadera.

Daniel Illescas
A las 22.00 horas

Solo puede pasar uno: el próximo viernes, la primera semifinal de El Desafío

La “mejor edición de El Desafío de la historia” elige a su primer semifinalista, el próximo viernes en Antena 3.

El bonito mensaje de Patricia Conde para el cuerpo de baile de El Desafío: “Son los verdaderos superhéroes”

El bonito mensaje de Patricia Conde para el cuerpo de baile de El Desafío: “Son los verdaderos superhéroes”

Boticaria

¿Alergia o resfriado? Boticaria García nos cuenta los principales síntomas para distinguirlos

Joaquín y Susana a las 5:30 de la mañana

Joaquín, exhausto con el budismo chingón: "Lo peor es que nos teníamos que levantar a las 5:30 de la mañana"

Publicidad