¡Charlie y Raúl ganan 25.000 euros en Atrapa un millón! La salsa venezolana que puede cumplir el sueño de su madre

El paso de Charlie y Raúl en Atrapa un millón se puso complicado cuando, “por si acaso”, decidieron poner dos fajos de billetes en una respuesta que no creían probable, pero que acabó siendo la correcta, afrontando la mitad del concurso casi sin margen de error.

Los hermanos han jugado con cabeza y han llegado a la ronda final con un solo fajo, 25.000 euros que pueden cumplir el sueño de su madre: viajar a Nueva York ahora que todavía reconoce a sus hijos.

Pero la última pregunta es un auténtico cara o cruz para los hermanos. Hay una salsa venezolana que se llama bromapipi o guasacaca, y el primer impulso es colocar el fajo en la opción de guasacaca, más que nada por sus características fonéticas.

“Como sea, compramos un bote, hay que probarla”, dicen los hermanos antes de descubrir su destino: ¡han ganado 25.000 euros! Charlie y Raúl podrán cumplir el sueño de su madre y, además, deberán cumplir y probar esta curiosa salsa. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!