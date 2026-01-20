Antena3
El motivo por el que Manel Fuentes renunciaría al viaje de sus sueños: "Todo a Bruce Springsteen"

El presentador de Atrapa un millón se ha convertido en concursante para afrontar este test en el que tiene que dividir el dinero.

En Atrapa un millón, los concursantes pueden conseguir esa espectacular cifra de dinero sin son capaces de aguantar todo los fajos desde el principio y hasta el final. Manel Fuentes, como presentador, no tiene que afrontar el dilema de las trampillas pero ha aceptado jugar con un millón imaginario para imaginar cómo lo repartiría entre las curiosas opciones que le aparecen.

Manel ha hecho gala de su personalidad al reconocer el motivo por el que renunciaría al viaje de sus sueños: "Todo a Bruce Springsteen", ha asegurado ante la posibilidad de ir al último concierto de su carrera. En la misma línea, prefiere montar su propio festival de rock a ver creado un musical sobre su vida. "Lo del egocentrismo por un propio musical, casi que no", comenta.

Uno de los mayores dilemas del presentador es tener que elegir entre sus tres programas: ¿participaría en Tu cara me suena, en Atrapa un millón o en ¡Salta!? ¡Descubre sus respuestas en el vídeo!

