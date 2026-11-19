Si hay alguien en el plató que conoce cómo funcionan los mecanismos de la ruleta, ese es Jorge Fernández. A lo largo de sus más de sus más de 20 años como presentador del programa, ha visto absolutamente de todo, consciente de cuáles son los límites a la hora de hacerla girar.

Sin embargo, Sergio ha querido poner a prueba dichos conocimientos. Con la primera parte del Gran Premio en su poder y una sola consonante restante en el panel, el concursante soñaba con conseguir el segundo gajo. “¿Crees que llego?”, ha preguntado, llevándose un contundente “no” por parte de Jorge.

Ahora bien, el presentador no lo ha dejado ahí y, viendo que el concursante se disponía a intentarlo, ha lanzado una apuesta. “Si llegas te doy otros 350€”, decía, haciendo referencia a su marcador. Una propuesta que en primera instancia parecía una broma, pero que era totalmente real: “Te lo juro”.

¿Habrá conseguido Sergio sorprender a Jorge Fernández con algo nunca antes visto? Dale play al vídeo de arriba para comprobarlo.