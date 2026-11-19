Jamás hay que dar nada por sentado en La ruleta de la suerte. Y es que, mientras Ali y Sergio iban resolviendo paneles y sumando dinero a sus respectivos marcadores, Dani veía cómo la fortuna se le escapaba de las manos. Una dinámica que ha cambiado de golpe y sin previo aviso.

Después de que Ali perdiera el turno, incapaz de ver la respuesta correcta en la pantalla de Brian, Dani se ha dispuesto a hacer girar la ruleta. La primera tirada no ha tenido nada de especial; no obstante, la segunda lo ha convertido de golpe en un claro candidato a pasar a la Gran Final.

No bastante con caer en la casilla de los 1.000€, el concursante ha cuatriplicado esta cifra al pedir una consonante repetida. “Es literalmente mi tercera tirada”, ha comentado, demostrando así que, en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar de rumbo. ¡Ola de 4.075€ para Dani!