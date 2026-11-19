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SUEÑOS DE LIBERTAD
Begoña no puede contener las lágrimas ante Valentina vestida de novia en Sueños de libertad
Un momento cargado de emoción ha marcado el capítulo 692 de Sueños de libertad, cuando Begoña se ha derrumbado al ver a Valentina preparada para su boda.
La emoción ha sido protagonista en el capítulo del 18 de noviembre de Sueños de libertad. Begoña no ha podido evitar derrumbarse al contemplar a Valentina vestida de novia, protagonizando una de las escenas más emotivas de la jornada.
La imagen de Valentina con su vestido de novia ha provocado una intensa reacción en Begoña, incapaz de contener sus sentimientos ante un momento tan especial.