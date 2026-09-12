Laura Fa denuncia el uso de las chicas de imagen: "Puede acabar siendo una prostitución encubierta"

El debate sobre la contratación de presencia femenina en eventos de alto nivel contó con la firme postura de Laura Fa en el plató de La Mesa. La periodista de crónica social analizó la terminología empleada en estas convocatorias y cargó contra la normalización de unas prácticas que, a su juicio, cosifican a las participantes bajo la apariencia de trabajo de protocolo.

"Puede acabar siendo una prostitución encubierta totalmente

Laura Fa se mostró categórica a la hora de definir la figura de la chica de imagen en los contextos de ocio privado de futbolistas y grandes empresarios: "Utilizan a cualquiera de estas chicas como cosas. Y yo creo que es una manera de esconder lo que puede acabar siendo una prostitución encubierta totalmente".

El peligro que esconden estas fiestas

Asimismo, la comunicadora puso el foco en las estrictas medidas de seguridad que suelen rodear a estas villas o yates, como la retirada de los teléfonos móviles o la incomunicación de las asistentes: "Normalmente les quitan el teléfono, las aíslan. Yo las veo en una situación de desprotección total, que si están en peligro o pasa alguna cosa...".