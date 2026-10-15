Esperanza Aguirre, sobre Ceuta y Melilla: "No es que sean de España, es que son españolas"

Esperanza Aguirre ha abordado en La Mesa con Cristina Pardo la relación de España con Marruecos y la situación de Ceuta y Melilla. Durante el debate, ha cuestionado el cambio de postura del Gobierno español sobre el Sáhara y ha reclamado explicaciones sobre una decisión que, según señala, todavía no conocen los españoles.

Aguirre cuestiona la postura de España sobre el Sáhara

"El Sáhara sí, eso es la primera prioridad. Y todavía no sabemos los españoles de qué manera ha cambiado la postura de España", ha afirmado Aguirre, que también ha criticado la carta con la que se habría producido ese cambio.

"Ceuta y Melilla son españolas"

Preguntada por la ausencia de los reyes en Ceuta y Melilla durante los gobiernos del PP, Aguirre ha asegurado que le habría parecido "fenomenal" que hubieran visitado ambas ciudades, aunque ha reconocido que desconoce por qué no ocurrió.

La expresidenta madrileña ha defendido finalmente la españolidad de ambas ciudades: "No es que sean de España, es que son españolas".