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Iván Redondo analiza los datos del CIS: "Dentro de dos semanas se va a ver cómo el PSOE supera al PP"

El analista político defiende en La Mesa que los microdatos del CIS reflejan un empate técnico entre ambos partidos y anticipa un cambio en las encuestas durante la campaña electoral.

Iván Redondo analiza los datos del CIS: "Dentro de dos semanas se va a ver cómo el PSOE supera al PP"

Iván Redondo analiza los datos del CIS: "Dentro de dos semanas se va a ver cómo el PSOE supera al PP"

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Alejandro Hergon
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Iván Redondo ha analizado en La Mesa con Cristina Pardo las estimaciones electorales del CIS y ha cuestionado la distancia que refleja el modelo de José Félix Tezanos entre el PSOE y el Partido Popular. Según ha explicado, los microdatos de la encuesta apuntan a un escenario mucho más ajustado.

Redondo sitúa al PSOE a un punto del PP

"En realidad, lo que dicen los microdatos del CIS es lo que os dije en La Mesa la semana pasada, que el Partido Socialista está a un punto del Partido Popular. A un punto", ha asegurado.

Redondo ha defendido que este análisis sitúa al PP por debajo del 30% de los votos y de los 130 escaños, mientras que el PSOE se movería en torno a los 120 diputados.

"Dentro de dos semanas se va a ver"

Pese a las críticas sobre la fiabilidad de las estimaciones del CIS, Redondo ha insistido en que los datos permiten hablar de un empate técnico entre ambas formaciones. Además, ha anticipado que la evolución de la campaña podría confirmar su pronóstico.

"Negar que hay un empate técnico, yo os lo digo sinceramente, dentro de dos semanas se va a ver cómo el Partido Socialista supera al Partido Popular, pero no ha hecho más que empezar la campaña", ha afirmado.

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