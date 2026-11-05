Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En La Mesa

Juanma Moreno pide la presencia de Sánchez en el funeral de Urda: "Es una obligación moral"

El presidente de la Junta de Andalucía considera que sería una "insensibilidad manifiesta" que ningún representante del Gobierno acudiese al funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

Juanma Moreno pide la presencia de Sánchez en el funeral de Urda: "Es una obligación moral"

Juanma Moreno pide la presencia de Sánchez en el funeral de Urda: "Es una obligación moral"

Publicidad

Juanma Moreno ha reflexionado en La mesa sobre la presencia del Gobierno en el funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en Toledo. El presidente de la Junta de Andalucía, que también vivió de cerca la tragedia ferroviaria de Adamuz, ha defendido la importancia de que las instituciones estén presentes en este tipo de actos.

Moreno considera que los representantes del Ejecutivo tienen la "obligación moral, política e institucional" de acudir al funeral y ha asegurado que sería de una "insensibilidad manifiesta" que ninguno de ellos estuviese presente.

De hecho, el presidente andaluz ha ido un paso más allá y ha señalado que Pedro Sánchez debería ser el primero en acudir, al considerar que, como presidente del Gobierno, es el máximo responsable del Ejecutivo.

De esta manera, Juanma Moreno ha defendido la presencia institucional en el homenaje a las víctimas, insistiendo en la responsabilidad que, a su juicio, tienen los representantes políticos ante una tragedia de estas características.

whatsapp

"A mí nunca se me ocurriría dimitir por whatsapp": Vicente Vallés, contundente con Óscar Puente

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

Juanma Moreno pide la presencia de Sánchez en el funeral de Urda: "Es una obligación moral"

Juanma Moreno pide la presencia de Sánchez en el funeral de Urda: "Es una obligación moral"

Andrea, novia de Ábalos

Hablamos con el padre de Andrea, novia de Ábalos, tras su detención: "Mi hija vive una pesadilla desde hace tiempo"

Exportero del Sevilla

Esteban Suárez, exportero del Sevilla: "La muerte de Jesús de Miguel va a cambiar la forma de jugar al fútbol"

Mari Carmen
FALLECE JESÚS DE MIGUEL

Mari Carmen, amiga de la familia de Jesús de Miguel: "Están pasando un mal momento"

Pilar Losantos
CASO KOLDO

Pilar Losantos advierte tras el registro de la casa de Ábalos: "Esto tiene que ver con los amaños de obra pública que incluye a Santos Cerdán"

Rodríguez Ibarra analiza si Sánchez debería seguir liderando el PSOE tras una derrota electoral
Opinión

Rodríguez Ibarra analiza si Sánchez debería seguir liderando el PSOE tras una derrota electoral

El expresidente de la Junta de Extremadura ha reflexionado sobre el futuro del PSOE y ha pedido a los dos grandes partidos que dejen de apoyarse en los extremos para alcanzar acuerdos.

El drama económico tras el accidente de Urda
ACCIDENTE EN URDA

El impacto económico del accidente de Urda en los comerciantes: "El año se está yendo a pique"

El accidente ferroviario de Urda ha golpeado con fuerza a los comerciantes de las estaciones de Atocha y Santa Justa. Hoy han manifestado sus quejas en 'Espejo Público'.

Blanca roba una consola de 950 euros a Pablo: “Lo siento, de verdad”

Blanca roba una consola de 950 euros a Pablo: “Lo siento, de verdad”

Sonsoles Ónega

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Ivonne Armant reaparece tras años alejada de los focos

la suerte acompaña a Pablo en un emocionante panel de 875 euros

“No te lo crees ni tú”: la suerte acompaña a Pablo en un emocionante panel de 875 euros

Publicidad