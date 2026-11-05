Juanma Moreno pide la presencia de Sánchez en el funeral de Urda: "Es una obligación moral"

Juanma Moreno ha reflexionado en La mesa sobre la presencia del Gobierno en el funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en Toledo. El presidente de la Junta de Andalucía, que también vivió de cerca la tragedia ferroviaria de Adamuz, ha defendido la importancia de que las instituciones estén presentes en este tipo de actos.

Moreno considera que los representantes del Ejecutivo tienen la "obligación moral, política e institucional" de acudir al funeral y ha asegurado que sería de una "insensibilidad manifiesta" que ninguno de ellos estuviese presente.

De hecho, el presidente andaluz ha ido un paso más allá y ha señalado que Pedro Sánchez debería ser el primero en acudir, al considerar que, como presidente del Gobierno, es el máximo responsable del Ejecutivo.

De esta manera, Juanma Moreno ha defendido la presencia institucional en el homenaje a las víctimas, insistiendo en la responsabilidad que, a su juicio, tienen los representantes políticos ante una tragedia de estas características.