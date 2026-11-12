Manel Fuentes, tras la entrevista de Broncano a Abascal: "Lo único que puedes hacer es mirar las contradicciones y las mentiras de los candidatos y contrastarlo con hechos"

La entrevista de David Broncano a Santiago Abascal ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la presencia de los políticos en los programas de entretenimiento. En La Mesa, Manel Fuentes ha compartido su punto de vista a partir de su propia experiencia entrevistando a dirigentes políticos en formatos muy diferentes, desde espacios de actualidad hasta programas de humor.

El presentador considera que el problema no está en que los políticos acudan a este tipo de programas, sino en que sean los propios dirigentes quienes decidan a qué espacios quieren ir. En este sentido, ha defendido que Broncano debe poder hacer su programa y que quienes quieran participar en él puedan hacerlo sin que eso condicione el formato.

"El periodista debe mirar las contradicciones y las mentiras de los candidatos"

Preguntado por su experiencia en entrevistas más serias y en programas de entretenimiento como La Noche de Fuentes y Compañía, Manel Fuentes ha explicado que la principal diferencia era que este último se emitía en una cadena privada. Sin embargo, ha insistido en que el papel del periodista debe mantenerse: "Lo único que puedes hacer es mirar las contradicciones de los candidatos y las mentiras de los candidatos y contrastarlo con hechos".

Fuentes también ha recordado que, cuando entrevistaba a políticos, debía evitar convertirse en protagonista del debate. Como ejemplo, ha recuperado una noche en la que acudió Josep Piqué al programa para hablar sobre la guerra de Irak. Aunque alguien del equipo le propuso que se posicionara con la etiqueta del "no a la guerra", el presentador tenía claro que su función era otra: "Yo no me la puedo poner aunque esté en contra de la guerra. En ese momento yo soy el moderador de un debate".

Manel Fuentes recuerda su entrevista a José María Aznar

Durante la conversación, La Mesa ha recuperado un momento de la trayectoria televisiva de Manel Fuentes: su entrevista a José María Aznar con motivo de la publicación de uno de sus libros. En aquella intervención, el presentador utilizó el humor para preguntarle por su propuesta para salir de la crisis: "Aznar, dices que sabes cómo salir de la crisis. No esperes más pa' desembuchar ni se lo a Zapatero. ¿No te parece el librito un poco oportunista?".

El presentador ha reconocido que este tipo de ejercicios tienen sus riesgos, porque los espectadores tienden a etiquetar y situar políticamente a quienes los realizan. Sin embargo, ha defendido la separación entre el humor y el posicionamiento ideológico: "El humor es el humor y el entretenimiento es el entretenimiento".