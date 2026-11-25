El Hormiguero ha contado con un invitado muy especial... y espacial. Pablo Motos ha charlado con el ingeniero malagueño Carlos García-Galán, director ejecutivo del programa Moon Base, una iniciativa integrada en la campaña Artemis de la NASA que busca desarrollar la primera base lunar de la historia como paso previo a futuras misiones tripuladas a Marte. En este programa, Marta Hazas y Elena Furiase han pasado de protagonistas a espectadoras de esta interesantísima conversación.

Durante su intervención, García-Galán ha destacado que el propósito es construir una infraestructura capaz de sostener estancias cada vez más largas en la superficie lunar, permitiendo a los astronautas vivir, trabajar y realizar investigaciones científicas de manera continuada. "Queremos ir a la Luna para quedarnos allí", ha asegurado.

El ingeniero ha explicado que la futura base se ubicará cerca del polo sur de la Luna, un detalle que ha suscitado curiosidad. ¿Por qué ahí? Ha explicado que es una región considerada estratégica por sus recursos y posibilidades para la exploración. Además, ha detalla que su construcció se plantea por fases y requerirá numerosas misiones para transportar equipos, tecnologías y sistemas de soporte vital.

En cuanto a si hay vida extraterrestre, ha comentado su opinión: "Me parece imposible que no la haya". En cambio, se ha mostrado escéptico con que alguna vez pueda llegar a confirmarse.