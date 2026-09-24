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"La actuación del Rey es impecable": Antonio Garamendi defiende el papel de Felipe VI en la crisis de Ceuta

El empresario ha querido dejar claro que sabe que el Rey tiene intención de ir a Ceuta y ha recalcado su implicación en todas las crisis que ha vivido nuestro país en los últimos años

"La actuación del Rey es impecable": Antonio Garamendi defiende el papel de Felipe VI en la crisis de Ceuta

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Antonio Garamendi Lecanda, empresario español y actual presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha compartido en el programa de La Mesa de este miércoles su posición en la crisis migratoria que lleva viviendo Ceuta casi dos meses.

El empresario ha querido defender el papel de Felipe VI en esta crisis migratoria y ha dejado claro que sabe que quiere ir a Ceuta y que lo hará próximamente. "La actuación del Rey es impecable. Lo hemos visto siempre con la cercanía de la Corona", ha querido recalcar.

Garamendi no entiende las críticas y pide que 'dejen en paz' a la institución "que es un modelo que tenemos y son los mejores 50 años que hemos vivido". ¡Escucha todo lo que ha comentado sobre el tema dándole al play al vídeo de arriba!

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