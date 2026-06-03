Historias engañosas
¿Pablo Motos falsificó sus notas? Rossy de Palma alucina con la anécdota del presentador
Las hormigas han querido poner a prueba la capacidad de mentir de la artista y el presentador y Rossy de Palma ha querido ganar el juego a toda costa.
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El Hormiguero ha continuado con su semana por todo lo alto con la visita de una de las artistas más carismáticas de nuestro país. Rossy de Palma ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para presentarnos su nueva película: Día de caza.
Después de hacernos un repaso por su exitosa carrera y de desvelarnos cuáles son sus trucos a la hora de rodar, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter a la artista y al presentador a su ya mítico juego 'Historias engañosas'.
Pablo Motos ha contado que le mordió un delfín en Maldivas y Rossy de Palma no ha tenido claro en ningún momento si estaba contando la verdad. Por su parte, la artista ha explicado que nació en casa y que su padre ayudó a su madre a dar a luz. ¿Será real su historia? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!
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