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Hoy, Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, estará en El Hormiguero

El candidato a las elecciones presidenciales del Real Madrid visitará esta noche el hormiguero para analizar las claves de su candidatura a liderar el club blanco.

Enrique Riquelme

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Ismael Jiménez
Publicado:

El plató recibe esta noche al empresario Enrique Riquelme para profundizar en su candidatura para presidir el palco del Santiago Bernabéu. El invitado nos explicará detalladamente sus propuestas para el club de cara a las cruciales elecciones del próximo domingo 7 de junio, una cita donde los socios madridistas decidirán el rumbo institucional de la entidad.

Un encuentro en el que nos desvelará cómo ha configurado su ambicioso proyecto deportivo y económico para el club, sin dejar de lado el lado más distendido y personal de este líder empresarial en su primera visita al programa.

Sobre él:

Enrique Riquelme es un destacado empresario del sector de la tecnología y las energías renovables, conocido por fundar y presidir la cotizada Cox Energy. Su salto a la primera línea de la actualidad deportiva se debe a su firme vocación de renovar y modernizar la gestión de uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo.

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