Nuevas máscaras y más misterio: todo listo para la gran cita de esta noche en Mask Singer

El programa más enigmático de la televisión está preparado para disfrutar de su segunda gala. Seis nuevas máscaras se presentan ante el público y el jurado con un objetivo claro: que nadie descubra su nombre. Clavel, Fregona, Bocata de calamares, Jirafa, Pizza y Caracol debutan en una noche que promete mucho misterio.

Ana Milán, Boris Izaguirre, Juan y Medio y Ruth Lorenzo ya tienen sus prismáticos preparados para analizar cada gesto y cada acento. Entre disfraces voluminosos y pistas que juegan al despiste, los investigadores tendrán que hilar muy fino para no perderse en un mar de nombres que van desde deportistas de élite hasta iconos de la moda.

¿Cuál será la primera en caer y mostrar su verdadera identidad? ¡Descúbrelo esta noche después de El Hormiguero en Antena 3!