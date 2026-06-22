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Hoy, Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem visitan El Hormiguero en un homenaje al humor

El programa recordará la figura de Luis Sánchez Polack cuando se cumplen 100 años de su nacimiento.

Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem

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El Hormiguero arranca la semana con un programa muy especial dedicado a la memoria de Luis Sánchez Polack, conocido popularmente como Tip, uno de los humoristas más queridos e influyentes de la historia de España. Coincidiendo con el centenario de su nacimiento, el espacio reunirá a cuatro grandes nombres de la comedia: Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem.

Durante la noche, los invitados repasarán el brillante legado de Tip, recordando algunos de sus momentos más memorables, su particular forma de entender el humor y la enorme influencia que ejerció sobre generaciones posteriores de cómicos. Además, compartirán anécdotas y reflexiones sobre una figura que dejó una huella imborrable en la historia del entretenimiento español.

Sobre ellos:

Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem son cuatro de los humoristas más populares y reconocidos de nuestro país. A través de diferentes formatos como el cine, la televisión, el teatro o los monólogos, todos ellos han construido carreras de enorme éxito y se han convertido en referentes de la comedia española. Su presencia en este homenaje supone también el reconocimiento de la profunda influencia que Tip tuvo en varias generaciones de profesionales del humor.

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