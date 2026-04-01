Entrevista
"Mis compañeros son increíbles": Ruth Lorenzo habla sobre su experiencia en Mask Singer
La investigadora ha revelado cómo es su relación detrás de las cámaras y cuál será su táctica infalible para desenmascarar a los famosos de esta edición.
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Ruth Lorenzo asume con entusiasmo su nuevo papel como investigadora en la quinta edición de Mask Singer. Tras su exitoso paso por el programa como invitada cantando junto a Cobra, la cantante regresa dispuesta a exprimir su experiencia y demostrar sus dotes como detective.
La artista ha presumido de la excelente relación que mantiene con el resto del jurado, a quienes define como "increíbles". Ruth ha confesado ser "uña y carne" con Ana Milán y se ha deshecho en halagos hacia el resto de la mesa: desde las lecciones que recibe de una "leyenda" como Juan y Medio, hasta la sabiduría de Boris Izaguirre.
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En cuanto a su labor de detección, Ruth ya tiene lista su estrategia: se convertirá en una analista minuciosa de cada gesto y tono de voz para que ninguna identidad se le escape. ¿Conseguirá ganar los ansiados prismáticos dorados?
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