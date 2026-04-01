"Mis compañeros son increíbles": Ruth Lorenzo habla sobre su experiencia en Mask Singer

Ruth Lorenzo asume con entusiasmo su nuevo papel como investigadora en la quinta edición de Mask Singer. Tras su exitoso paso por el programa como invitada cantando junto a Cobra, la cantante regresa dispuesta a exprimir su experiencia y demostrar sus dotes como detective.

La artista ha presumido de la excelente relación que mantiene con el resto del jurado, a quienes define como "increíbles". Ruth ha confesado ser "uña y carne" con Ana Milán y se ha deshecho en halagos hacia el resto de la mesa: desde las lecciones que recibe de una "leyenda" como Juan y Medio, hasta la sabiduría de Boris Izaguirre.

En cuanto a su labor de detección, Ruth ya tiene lista su estrategia: se convertirá en una analista minuciosa de cada gesto y tono de voz para que ninguna identidad se le escape. ¿Conseguirá ganar los ansiados prismáticos dorados?