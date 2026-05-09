Begoña Villacís muestra su lado más "rockero" y revela lo mucho que le enfada la "deshonestidad"

El desenmascaramiento de Chihuahua sin duda pasará a la historia de Mask Singer. Y es que bajo este disfraz tan perruno se escondía la mismísima Begoña Villacís. La ex vicealcaldesa de Madrid explicó que era su primera vez en este tipo de programas y ahora ha querido abrirse antes de despedirse de su máscara.

Villacís ha revelado lo que más le enfada en este mundo: "la mentira, la deshonestidad y en general la maldad". Además, ha dejado claro que tiene un espíritu rockero, apelando a Foo Fighters como una de sus bandas preferidas.

¿Y su lugar favorito en el mundo? Por mucho que los destinos internacionales como Costa Rica le llamen la atención, la capital española la tiene totalmente conquistada. ¡No ha dudado un instante en elegir Madrid!

Begoña ha demostrado que sentido del humor no le falta. Tampoco talento para el espectáculo. Si quieres saber más de ella, dale play al vídeo de arriba y echa un vistazo a todos los secretos que ha revelado.