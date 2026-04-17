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Mask Singer continúa enorme: líder y lo más visto de la noche del miércoles

Arturo Valls y los investigadores ya están preparados para los dos nuevos desenmascaramientos del próximo programa.

Mask Singer continúa enorme: líder y lo más visto de la noche del miércoles

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Alberto Mendo
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Tras el exitoso estreno de su quinta temporada, Mask Singer: adivina quién canta volvió a convertirse con su segunda gala en líder y lo más visto de la noche del miércoles. El programa culminó en dos nuevos y sorprendentes desenmascaramientos: Martina Navratilova, que se escondía bajo Fregona, y Salva Reina, que era Caracol.

¡Salva Reina, desenmascarado!: el actor se escondía bajo el Caracol de Mask Singer

Arturo Valls sigue siendo el maestro de ceremonias de este gran show. Juan y Medio, Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre y Ana Milán forman el equipo de investigadores de esta nueva edición.

En el próximo programa, dos nuevas máscaras tendrán que revelar su identidad. ¡No te lo pierdas el miércoles tras El Hormiguero!

¡Otra estrella internacional!: Martina Navratilova era la Fregona de Mask Singer

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