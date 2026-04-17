Mask Singer continúa enorme: líder y lo más visto de la noche del miércoles

Tras el exitoso estreno de su quinta temporada, Mask Singer: adivina quién canta volvió a convertirse con su segunda gala en líder y lo más visto de la noche del miércoles. El programa culminó en dos nuevos y sorprendentes desenmascaramientos: Martina Navratilova, que se escondía bajo Fregona, y Salva Reina, que era Caracol.

Arturo Valls sigue siendo el maestro de ceremonias de este gran show. Juan y Medio, Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre y Ana Milán forman el equipo de investigadores de esta nueva edición.

En el próximo programa, dos nuevas máscaras tendrán que revelar su identidad. ¡No te lo pierdas el miércoles tras El Hormiguero!