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Detrás de la máscara

Elle MacPherson: “Tengo 61 años y estoy en el mejor momento de mi vida”

La supermodelo internacional ha sorprendido a todos al estar bajo la máscara de Micrófono en el primer programa de Mask Singer. La australiana ha dado toda una lección de vida para las mujeres.

Elle MacPherson en Mask Singer

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Carmen Pardo
Publicado:

Elle MacPherson ha dejado a todos sin palabras al descubrir su identidad bajo la máscara de Micrófono.

Elle MacPherson estaba bajo Micrófono

La supermodelo internacional ha contado que estaba en Japón y ha viajado hasta Madrid para formar parte de Mask Singer.

A la hora de hablar de las estrellas de rock, MacPherson se ha sentido muy identificada, “las modelos de los 80 y los 90 éramos en cierto modo como estrellas de rock” ha confesado.

La australiana ha sentido que tiene un propósito en la vida al haber sido un referente para muchas mujeres en su camino hacía el bienestar. La estrella internacional ha explicado que no hay que tener miedo a cumplir años, “yo tengo 61 años y medio y estoy en el mejor momento de mi vida” ha afirmado Elle MacPherson ante el aplauso del jurado de Mask Singer.

Elle MacPherson estaba bajo Micrófono

¡Elle MacPherson se escondía bajo la máscara de Micrófono! Mask Singer estrena temporada por todo lo alto

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