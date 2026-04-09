Elle MacPherson: “Tengo 61 años y estoy en el mejor momento de mi vida”

Elle MacPherson ha dejado a todos sin palabras al descubrir su identidad bajo la máscara de Micrófono.

La supermodelo internacional ha contado que estaba en Japón y ha viajado hasta Madrid para formar parte de Mask Singer.

A la hora de hablar de las estrellas de rock, MacPherson se ha sentido muy identificada, “las modelos de los 80 y los 90 éramos en cierto modo como estrellas de rock” ha confesado.

La australiana ha sentido que tiene un propósito en la vida al haber sido un referente para muchas mujeres en su camino hacía el bienestar. La estrella internacional ha explicado que no hay que tener miedo a cumplir años, “yo tengo 61 años y medio y estoy en el mejor momento de mi vida” ha afirmado Elle MacPherson ante el aplauso del jurado de Mask Singer.