Entrevista
Boris Izaguirre desvela el "deslumbrante" cambio de Mask Singer tras su llegada
El nuevo investigador ha llegado al programa dispuesto a descubrir todas las máscaras mientras da un espectáculo inolvidable.
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Boris Izaguirre es una de las novedades que presenta esta quinta edición de Mask Singer. El nuevo investigador ha llegado al formato dispuesto a darlo todo para conseguir los prismáticos de oro mientras regala a la audiencia un show que solo está a su altura.
El periodista y presentador de televisión ha demostrado la gran sintonía que mantiene con sus compañeros asegurando que "son maravillosos todos". Según ha dicho, aprende mucho de ellos y le gustaría ser un poco de Ana Milán, otro poco de Ruth Lorenzo y bastante de Juan y Medio.
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Además, Boris ha alardeado de su experiencia televisiva afirmando que la puesta en escena de esta entrega va a ser más espectacular que nunca debido a su llegada. ¡No te lo pierdas!
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