Boris Izaguirre desvela el "deslumbrante" cambio de Mask Singer tras su llegada

Boris Izaguirre es una de las novedades que presenta esta quinta edición de Mask Singer. El nuevo investigador ha llegado al formato dispuesto a darlo todo para conseguir los prismáticos de oro mientras regala a la audiencia un show que solo está a su altura.

El periodista y presentador de televisión ha demostrado la gran sintonía que mantiene con sus compañeros asegurando que "son maravillosos todos". Según ha dicho, aprende mucho de ellos y le gustaría ser un poco de Ana Milán, otro poco de Ruth Lorenzo y bastante de Juan y Medio.

Además, Boris ha alardeado de su experiencia televisiva afirmando que la puesta en escena de esta entrega va a ser más espectacular que nunca debido a su llegada. ¡No te lo pierdas!