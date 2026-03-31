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Boris Izaguirre desvela el "deslumbrante" cambio de Mask Singer tras su llegada

El nuevo investigador ha llegado al programa dispuesto a descubrir todas las máscaras mientras da un espectáculo inolvidable.

Boris Izaguirre, nuevo investigador en Mask Singer

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Boris Izaguirre es una de las novedades que presenta esta quinta edición de Mask Singer. El nuevo investigador ha llegado al formato dispuesto a darlo todo para conseguir los prismáticos de oro mientras regala a la audiencia un show que solo está a su altura.

El periodista y presentador de televisión ha demostrado la gran sintonía que mantiene con sus compañeros asegurando que "son maravillosos todos". Según ha dicho, aprende mucho de ellos y le gustaría ser un poco de Ana Milán, otro poco de Ruth Lorenzo y bastante de Juan y Medio.

Además, Boris ha alardeado de su experiencia televisiva afirmando que la puesta en escena de esta entrega va a ser más espectacular que nunca debido a su llegada. ¡No te lo pierdas!

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