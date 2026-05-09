"Los chihuahuas son perros gamberros": Begoña Villacís confiesa su vínculo con su máscara de Mask Singer

Chihuahua llegó a Mask Singer para conquistar a los investigadores. Y es que todos perdían la cabeza con el estilazo que esta máscara desprendía en cada actuación. Sin embargo, nada dura para siempre y llegó el momento de conocer quién se escondía bajo el disfraz, revelando a nada menos que Begoña Villacís.

La ex vicealcaldesa de Madrid afirma haberlo pasado en grande en su paso por el programa, dejando claro que participaba "por una buena causa". Ahora bien, no fue por esto solo: también quería ver la reacción de sus hijas al enterarse.

De igual modo, Villacís ha explicado el punto de unión que ha encontrado con la máscara: "Yo creo que los chihuahuas son perros gamberros y yo tengo un punto, que no dejo ver demasiado, gamberro". Aunque no se ha quedado ahí y ha revelado su principal diferencia con el pequeño animal; ya que, mientras estos son "perros ladradores, poco mordedores", ella "cuando ladra, ladra".

Begoña Villacís, enamorada del bolso y las botas de esta máscara, ha dicho adiós a su alter ego. ¿Quieres ver la entrevista completa? Dale play al vídeo de arriba y disfrútala.