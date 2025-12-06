El próximo viernes, tú decides en la Última Semifinal a los cuatro finalistas de La Voz

El próximo viernes, La Voz 2025 da su penúltimo paso para descubrir a la mejor voz de este país. Sabremos quiénes serán los cuatro finalistas de una edición muy reñida con la Última Semifinal, en la que tú tienes mucho que decir.

Porque tú, desde casa, decides en directo a los cuatro finalistas de La Voz 2025. Ocho talents se subirán al escenario, pero solo cuatro de ellos llegarán a la Gran Final. ¿Llegará algún coach con sus dos talents a la última gala? ¿Y habrá algún coach sin representación en la Gran Final?

Tú decides todo en una noche repleta de emoción, grandes actuaciones e invitados de lujo como Antonio Orozco y Vanesa Martín, entre otros. ¡No te lo pierdas! El próximo viernes, a las 22.00 horas, el público decide en directo a los cuatro finalistas de La Voz en la Última Semifinal.