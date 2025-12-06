El próximo viernes, tú decides en la Última Semifinal a los cuatro finalistas de La Voz

Antena 3 LogoAntena3
Una noche llena de emoción, actuaciones y grandes invitados te espera el próximo viernes, a las 22.00 horas, con la Última Semifinal de La Voz.

El próximo viernes, La Voz 2025 da su penúltimo paso para descubrir a la mejor voz de este país. Sabremos quiénes serán los cuatro finalistas de una edición muy reñida con la Última Semifinal, en la que tú tienes mucho que decir.

Porque , desde casa, decides en directo a los cuatro finalistas de La Voz 2025. Ocho talents se subirán al escenario, pero solo cuatro de ellos llegarán a la Gran Final. ¿Llegará algún coach con sus dos talents a la última gala? ¿Y habrá algún coach sin representación en la Gran Final?

Tú decides todo en una noche repleta de emoción, grandes actuaciones e invitados de lujo como Antonio Orozco y Vanesa Martín, entre otros. ¡No te lo pierdas! El próximo viernes, a las 22.00 horas, el público decide en directo a los cuatro finalistas de La Voz en la Última Semifinal.

