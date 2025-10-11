La emoción continua el próximo viernes en la penúltima noche de Audiciones de La Voz

La emoción continúa en La Voz el próximo viernes con las quintas Audiciones a ciegas. El escenario más famoso de la televisión vuelve a llenarse de sueños, talento y mucha música. Los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra regresan con sus equipos casi completos y la misión de encontrar esas voces que logren ponerles los pelos de punta.

Las Audiciones a ciegas llegan a su recta final, y cada decisión cuenta. Sin apenas bloqueos y superbloqueos, su única arma son sus discursos para convencer a los talents.

El plató de La Voz se llenará de historias inspiradoras, artistas que cumplen sus sueños y actuaciones que dejarán sin palabras a los coaches. La tensión está servida: ¿quién logrará girar las últimas sillas disponibles?