La emoción continua el próximo viernes en la penúltima noche de Audiciones de La Voz

Cada vez es más dificil pulsar el botón para los coaches que se quedan sin armas en las últimas galas de la edición.

Celia Gil
La emoción continúa en La Voz el próximo viernes con las quintas Audiciones a ciegas. El escenario más famoso de la televisión vuelve a llenarse de sueños, talento y mucha música. Los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra regresan con sus equipos casi completos y la misión de encontrar esas voces que logren ponerles los pelos de punta.

Las Audiciones a ciegas llegan a su recta final, y cada decisión cuenta. Sin apenas bloqueos y superbloqueos, su única arma son sus discursos para convencer a los talents.

El plató de La Voz se llenará de historias inspiradoras, artistas que cumplen sus sueños y actuaciones que dejarán sin palabras a los coaches. La tensión está servida: ¿quién logrará girar las últimas sillas disponibles?

Sebastián Yatra

¿Se sabe esta canción de Pablo López? Sebastián Yatra se la juega en el ahorcado de La Voz

El talent interpretó ‘Falling’ de Harry Styles de una manera muy especial en las Audiciones a ciegas,

El talent se subió al escenario para cantar ‘A que no me dejas’ con mucho corazón, pero ninguno de los coaches pulsó el botón para tenerle en su equipo.

