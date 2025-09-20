Antena 3 LogoAntena3
“El talento natural no es suficiente”: las duras palabras de Mika a este talent en La Voz

El cantante ha querido darle un importante consejo a Oihan durante su valoración que ha dejado al joven reflexionando.

Mika, coach de La Voz

Patri Bea
Publicado:

Oihan ha vuelto al plató de La Voz después de su paso por La Voz Kids y, a pesar de haberse puesto nervioso y de habérsele olvidado la letra durante la actuación, tanto Sebastián Yatra como Mika se han dado la vuelta.

“Tienes un tejido vocal muy interesante”, ha querido puntualizar Mika. También ha recalcado que Oihan ha sabido recuperarse muy bien de su bloqueo, aunque necesita trabajar mucho para que cosas como esas no vuelvan a ocurrir.

“El talento natural no es suficiente”, ha añadido Mika dejando claro que con trabajo y esfuerzo Oihan puede conseguir grandes cosas. Todavía es muy joven y tiene mucho que aprender.

Finalmente, por el vínculo que le une a Sebastián Yatra por haber coincidido en La Voz kids, ha hecho que el talent haya decidido marcharse a su equipo. ¡Escucha todo lo que le han dicho en el vídeo de arriba!

