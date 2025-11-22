El consejo de Malú a un talent por su actitud antes de la gala: “La vas a cagar"

Durante los ensayos, Malú y Nayo han tenido un momento de desconexión. Los nervios están a flor de piel y han tenido que ajustar las perspectivas de la actuación antes de el Asalto Final. "Cuando he cantado en el escenario he sentido un poco de miedo" ha confesado la talent. Nayo ha interpretado la misma canción de su Audición, lo que le ha dado un plus de nerviosismo al querer perfeccionar.

"Esa no es la actitud", le ha dicho la coach, la talent se ha visto superada por la presión del momento y por todo lo que está en juego. "Ya estás aquí dentro, no lo hagas mejor, haz que sienta", le ha aclarado Malú. Los Directos de La Voz están a la vuelta de la esquina y aumenta la presión.

Nayu se ha mostrado muy agradecida con el apoyo y los consejos de Malú, la experiencia de la cantante ayuda a que los miembros de su equipo confíen en ella y tenga cercanía. Los Asaltos los deciden el público y depende de la conexión que tengan con cada talent el que su voto vaya a un lado o a otro.