Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Asalto Final

El consejo de Malú a un talent por su actitud antes de la gala: “La vas a cagar"

La coach ha buscado que Nayo no se sienta superada por la canción y que saque su lado más sentimental.

El consejo de Malú a un talent por su actitud antes de la gala: “La vas a cagar"

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

Durante los ensayos, Malú y Nayo han tenido un momento de desconexión. Los nervios están a flor de piel y han tenido que ajustar las perspectivas de la actuación antes de el Asalto Final. "Cuando he cantado en el escenario he sentido un poco de miedo" ha confesado la talent. Nayo ha interpretado la misma canción de su Audición, lo que le ha dado un plus de nerviosismo al querer perfeccionar.

"Esa no es la actitud", le ha dicho la coach, la talent se ha visto superada por la presión del momento y por todo lo que está en juego. "Ya estás aquí dentro, no lo hagas mejor, haz que sienta", le ha aclarado Malú. Los Directos de La Voz están a la vuelta de la esquina y aumenta la presión.

Nayu se ha mostrado muy agradecida con el apoyo y los consejos de Malú, la experiencia de la cantante ayuda a que los miembros de su equipo confíen en ella y tenga cercanía. Los Asaltos los deciden el público y depende de la conexión que tengan con cada talent el que su voto vaya a un lado o a otro.

El poder de Jake Miagra llena el escenario con una versión inolvidable de David Bowie

El poder de Jake Miagra llena el escenario con una versión inolvidable de David Bowie

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

El consejo de Malú a un talent por su actitud antes de la gala: “La vas a cagar"

El consejo de Malú a un talent por su actitud antes de la gala: “La vas a cagar"

Ordenatriz

Combatir el frío en casa sin arruinarse: consejos sencillos para mantener el calor sin gastar dinero

“Te emocionas tu y nos emocionas a todos”

“Te emocionas tu y nos emocionas a todos”: Malú quiere que esta talent exprima al máximo su potencial

Carlos Rodríguez
Mejores momentos | 21 de noviembre

Carlos Rodríguez pide ayuda y apoyo hacia los veterinarios: “Es un problema de la sociedad”

La ruleta de la suerte noche
Avance | Esta noche a las 22.00 horas

Nuevo programa de La ruleta de la suerte noche: “Tenemos primos muy distintos”

Karlos Arguiñano: aporta un sabor suave y cremoso a tus recetas con la salsa fácil y rápida de avellanas
¡Toma nota!

Karlos Arguiñano: aporta un sabor suave y cremoso a tus recetas con la salsa fácil y rápida de avellanas

Las avellanas son una excelente fuente de grasas saludables que ayudan a mantener en equilibrio el colesterol y protegen la salud del corazón. Y además, aportan un sabor suave y cremoso perfecto para combinar con carnes y verduras.

Sablazo de aeropuertos y estaciones
Investigación

El 'sablazo' de la comida en aeropuertos y estaciones: "No me planteo ni ir a las máquinas expendedoras"

Investigamos el precio de las comidas en aeropuertos y estaciones, que llegan a cuadriplicar el de una cafetería normal.

“Todos tenemos miedo al fracaso”: Yatra cuenta cómo se sintió en los Óscar

“Todos tenemos miedo al fracaso”: Sebastián Yatra se sincera sobre su experiencia cantando en los Óscar

Sebastián Yatra

Conoce a los dieciséis artistas que lucharán en los Directos por ganar La Voz 2025

Ferrán talent de La Voz

Ferrán gana la última batalla del Asalto Final y consigue la última plaza en los Directos de La Voz

Publicidad