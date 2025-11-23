“Creo que puedes ganar este concurso”: Yatra lanza la frase que nadie esperaba en La Voz

Los últimos Asaltos han ofrecido un gran nivel en el que el público ha tenido una difícil decisión en todas las Batallas. Una de las más igualadas ha sido la que han disputado Kimy Touw y Shelia Paz, las talents han demostrado que se merecían estar ambas en los Directos de La Voz el próximo viernes. "Menudo batallón" ha comentado Eva González, las caras de asombro de los coaches han mostrado que estaban de acuerdo con las palabras de la presentadora.

"Tenemos dos mujeres muy fuertes, pero tan diferentes" ha comenzado diciendo Mika, el coach se ha quedado boquiabierto con la actuación que acababa de ver. El cantante ha querido dedicar unas bonitas palabras a la integrante de su equipo, "Sheila, contigo es un placer", ha comenzado diciendo Mika. "Tienes una visión global y eres perfecta para hacer lo que quieres hacer que es cantar", ha continuado diciendo el británico-libanés. Mientras se deshacía en elogios con su pupila, ha aprovechado para darle una serie de consejos para que se convierta de cantante en artista a través de tomar riesgos.

Ambas cantantes llevan un muy buen recorrido en La Voz, Sheila puso el público en pie en su último asalto. Por su parte, Kimy Touw impresionó en su anterior asalto con su interpretación de Lady Gaga. Sebastián Yatra ha dejado uno de los momentazos tras la actuación, decantándose por Kimy como la posible ganadora de La Voz 2025, "tu talento no tiene límites".