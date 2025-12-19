Sergio Dalma y Kimy convierten Gran Final de La Voz en una fiesta con ‘Baila morena’

Seguimos recibiendo a grandes artistas en la Gran Final de La Voz. Sergio Dalma ha aparecido en el escenario para cantar junto a Kimy el mítico ‘Baila morena’.

Juntos han protagonizado un momento lleno de complicidad con este tema que ha puesto a bailar a todo el plató de La Voz.

La voz inconfundible de Dalma, con su toque rasgado y carismático, encajó a la perfección con la frescura y fuerza de Kimy, que brilló con luz propia en el que fue uno de sus números más potentes de la edición. ¡Momentazo!