Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Actuación | Gran Final

Sergio Dalma y Kimy convierten Gran Final de La Voz en una fiesta con ‘Baila morena’

El artista interpretó uno de sus mayores éxitos junto a la finalista de Sebastián Yatra.

Sergio Dalma y Kimy convierten Gran Final de La Voz en una fiesta con ‘Baila morena’

Celia Gil
Publicado:

Seguimos recibiendo a grandes artistas en la Gran Final de La Voz. Sergio Dalma ha aparecido en el escenario para cantar junto a Kimy el mítico ‘Baila morena’.

Juntos han protagonizado un momento lleno de complicidad con este tema que ha puesto a bailar a todo el plató de La Voz.

La voz inconfundible de Dalma, con su toque rasgado y carismático, encajó a la perfección con la frescura y fuerza de Kimy, que brilló con luz propia en el que fue uno de sus números más potentes de la edición. ¡Momentazo!

Pablo López

Las preguntas más locas de los coaches para el juego más improvisado de La Voz: ¿adivinas quién es este artista?

Antía en la Gran Final de La Voz

La Gran Final de La Voz, en directo: Antía es la primera talent en actuar

Los finalistas de La Voz deslumbran en la Gran Final con Malú y Pablo López
Actuación | Gran Final

Laura Pausini
Actuación | Gran Final

Laura Pausini inaugura la Gran Final de La Voz con una emocionante versión de ‘Mi historia entre tus dedos’

Dos jugadas deciden El Rosco más tenso: Rosa falla y Manu lanza un órdago
El Rosco | 19 de diciembre

Con empate a 20 aciertos, los dos han escondido sus cartas hasta que ya era inevitable porque sabían que el resultado final no oba a terminar en tablas.

Los invitados de Pasapalabra, fascinados con el poema de despedida de Manu: “No da puntada sin hilo”
Mejores momentos | 19 de diciembre

El concursante ha sorprendido a Thais Blume, Antonio Velázquez, Santi Alverú y Paula Gallego con sus ingeniosos versos.

El momento ‘Love actually’ de Santi Alverú en Pasapalabra: “Muy fan”

Cruce de cables de Rosa en la Silla Azul: ¡a punto de quedar eliminada de Pasapalabra!

Acuamación

La acuamación, la nueva alternativa a la cremación: "Utilizamos sal y agua"

