Antonio Orozco, Belén Rueda, Belén Écija, Ana Milán y Samantha Vallejo-Nágera estarán en El Hormiguero

El Hormiguero no levanta el pie del acelerador y promete otra semana más impresionante con la visita de Antonio Orozco, Belén Rueda, Belén Écija, Ana Milán y Samantha Vallejo-Nágera.

Lunes: Antonio Orozco

Nos visita nuestro buen amigo, Antonio Orozco, para hablarnos de su próxima gira de conciertos por Europa y también del tour que va a presentar por España en los próximos meses. Con Orozco charlaremos, además, de su libro Inevitablemente yo, un relato en primera persona sobre el viaje personal y creativo que le ha llevado al mejor momento de su carrera cuando cumple 25 años en la música.

Antonio Orozco en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Belén Rueda y Belén Écija

Nos visitan Belén Rueda y Belén Écija. Madre e hija comparten elenco en El Vestido, la nueva película que protagonizan y que se estrena en cines el próximo 13 de febrero. La cinta supone el regreso de Rueda al género de terror y une a ambas por primera vez en un largometraje.

Belén Rueda y Belén Écija | antena3.com

Miércoles: Ana Milán

Viene a vernos la actriz Ana Milán para presentarnos su nuevo libro, titulado Bailando lo quitao, que ya está a la venta. Supone su primera novela y en ella, la protagonista, Josi, una mujer mayor, narra a golpe de recuerdos toda su vida. Una trayectoria vivida a contracorriente sin pedir permiso.

Ana Milán | antena3.com

Jueves: Samantha Vallejo-Nágera

Viene a vernos, por primera vez, Samantha Vallejo-Nágera quien acaba de cerrar una larga etapa como jurado de un conocido talent culinario. Con ella charlaremos de la nueva etapa profesional que arranca en este 2026.