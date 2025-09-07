El príncipe Harry vuelve al Reino Unido en medio de la polémica y rumores de reconciliación: ¿Verá a Carlos III?

El príncipe Harry lleva años alejado de su familia y no se le ve públicamente junto a ellos desde la coronación de Carlos III, en la que fue relegado a un segundo plano.

Desde entonces, la publicación de sus memorias y distintas declaraciones en los medios han puesto patas arriba su relación con su hermano, el príncipe Guillermo, y su padre, sobre todo.

Sus visitas a Reino Unido han sido contadas en los últimos meses, pero este 8 de septiembre, asistirá a los Premios WellChild en Londres, en homenaje a niños con enfermedades graves. Al día siguiente, viajará a Nottingham para anunciar una importante benéfica, coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte de Isabel II.

Príncipe Harry | Gtres

El regreso de Harry al Reino Unido ha generado rumores sobre una posible reunión con Carlos III, a quien no ha visto desde febrero de 2024 cuando se hizo público que padecía cáncer. Diversos analistas británicos han coincidido en que, de realizarse este encuentro, sería un posible primer paso hacia la reconciliación familiar.

"Se habla, cada vez más, de que podría reunirse con su padre", declaró Simon Perry, de People, a Reuters. "En las últimas semanas y meses, creo que las cosas han mejorado un poco", añadió.

"Percibo que comparten información sobre sus agendas y se mantienen informados sobre las actividades del otro, lo cual representa un avance gradual hacia una mejor cooperación", dijo Perry.

Carlos III y su hijo, el príncipe Harry, en 2018 | Gtres

Tras perder el caso judicial contra el gobierno británico por su seguridad, el duque de Sussex declaró a la BBC que deseaba una reconciliación.

Eso sí, no se espera que Harry se reúna con su hermano Guillermo, ya que el Príncipe de Gales no está aún dispuesto a hacer las paces aún con su hermano.