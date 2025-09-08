La alcaldesa de Alcalá de Henares denuncia la situación del centro de inmigrantes: "Está saturado y viven en condiciones indignas"

La polémica sobre el macrocentro de inmigrantes de Alcalá de Henares se intensifica tras la denuncia de los propios trabajadores. El diario El Mundo recogía esta semana sus quejas por la llegada de menores a un centro diseñado para adultos, además de peleas, venta de drogas y sensación de indefensión.

La alcaldesa Judith Piquet asegura que estas denuncias refuerzan lo que desde el Ayuntamiento y el Partido Popular llevan meses advirtiendo. "Lo que queda claro es que ya no es una denuncia solo de la alcaldesa o del PP, sino que lo denuncian los propios trabajadores", señala.

Piquet recuerda que el centro "está macrosaturado" y que "doblaba la capacidad de lo permitido". Explica que esa situación "originaba problemas de convivencia entre los internos dentro del centro y fuera del mismo". También con los vecinos, que ven cómo muchas instalaciones municipales "están saturadas".

Para la alcaldesa, lo relevante es que ahora no solo lo dice el Consistorio: "Lo que viene a demostrar es que no solo lo decimos nosotros. Queremos saber si es verdad que hay menores en ese centro que tendrían que estar tutelados por las comunidades autónomas y no en un centro para mayores que está saturado y viven en condiciones indignas".

La alcaldesa insiste en que no hay un discurso ideológico detrás, sino una denuncia sobre una situación concreta. "No venimos con un discurso por pura ideología, venimos a denunciar la situación que está viviendo Alcalá de Henares con un macrocentro de inmigrantes impuesto por el Gobierno de Sánchez y con una inacción y caos migratorio impuesto por el Gobierno central".

Desde Espejo Público se ha consultado al Ministerio, que ofrece una versión muy distinta. Según señalan, el sistema del centro es flexible, se adapta a las circunstancias y, en estos momentos, incluso dispone de camas libres. Eso sí, no ofrecen un número exacto de residentes.

Esta respuesta que no convence a Piquet: "No dan números exactos de nada porque no tienen ni idea. No son capaces de decir cuántas camas hay ni dónde están. Me gustaría preguntarle al Gobierno de Sánchez, a la ministra de Inmigraciones o al propio delegado del Gobierno, ese que dice que no representa a los madrileños, dónde han ido las 90 personas que han salido del centro".

La alcaldesa recuerda que desde la agresión a una vecina de Alcalá el pasado 28 de junio "no han traído inmigrantes a ese centro". Asegura que el Gobierno ha dejado que los internos se vayan marchando sin dar explicaciones: "Donde antes teníamos 1.680, ahora tenemos 1.129".

