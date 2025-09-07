El FesTVal 2025 celebra su gran noche por todo lo alto con una emotiva gala y 5 premios para Atresmedia

El FesTVal de Vitoria se ha despedido este sábado 6 de septiembre con una gala de clausura en la que ha premiado a los rostros y títulos más destacados de la televisión.

Un final que ha supuesto al mismo tiempo el punto de partida para la batería de estrenos para el arranque de temporada que se han presentado a lo largo de esta semana y entre las que Atresmedia ha resonado con fuerza.

Junto a estos proyectos, los otros grandes protagonistas han sido los premiados que han dicho adiós a este año por la puerta grande, y entre los cuales Atresmedia ha obtenido cinco galardones. El Palacio de Congresos Europa ha sido el lugar en el que se ha cerrado la XVII edición del festival y el jurado ha premiado a las series y programas más relevantes del panorama nacional.

Premio a Perdiendo el juicio

Alberto Chicote, presentador de Pesadilla en la cocina, ha entregado el premio a Perdiendo el juicio. La producción de atresplayer ha ganado el de Mejor serie por su visión renovada de las series de abogados.

Manu Baqueiro y Elena Rivera (Perdiendo el juicio) en el FesTVal 2025 | Objetivo TV

Elena Rivera encabeza el elenco, que completa su reparto principal con Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira y Dafne Fernández.

Premio a Antonio Pelayo

Con las emociones a flor de piel, Antonio Pelayo ha hecho acto de presencia para recibir su galardón Constantino Romero de manos de Roberto Brasero.

Antonio Pelayo en el FesTVal 2025 | Objetivo TV

El veterano periodista y corresponsal de El Vaticano de Antena 3 Noticias ha sido reconocido por su trayectoria profesional y su "destacada labor como corresponsal, acercando la actualidad internacional con rigor y cercanía".

Premio a El Intermedio

El Intermedio (laSexta), capitaneado por El Gran Wyoming, ha compartido el premio de Premio Mejor programa, subrayando su capacidad de combinar humor y actualidad política con un estilo único.

El Gran Wyoming en el FesTVal | Objetivo TV

Supremme de Luxe se lo ha dado al programa y Sandra Sabatés ha pronunciado uno de los discursos más reivindicativos del festival, señalando los valores que lleva por bandera El Intermedio como "la justicia social, la defensa de los derechos humanos, la diversidad o el feminismo". Junto a ello, ha insistido en no cesar con la lucha por la igualdad, algo que desde el espacio de laSexta van a seguir haciendo enérgicamente.

Sandra Sabatés y El Gran Wyoming, presentadores de El Intermedio, en el FesTVal | Gtres

Premio a Gabriel Guevara

El actor Gabriel Guevara ha recogido el Premio de la Fundación AISGE (Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión) por su proyección como joven talento interpretativo y su consolidación como referente en la nueva generación de actores.

Guevara ya desfiló por la alfombra naranja este viernes porque participó en la presentación de Mar Afuera, la nueva serie de atresplayer, que se emitirá el día 14 en la plataforma. Se trata de la adaptación de la italiana Mare fuori, que se ha convertido en una de las ficciones europeas de mayor éxito internacional en los últimos años.

Gabriel Guevara en el FesTVal 2025 | Objetivo TV

Mar afuera narra la historia de los jóvenes internos en un centro de menores, que tendrán que hacer frente a un peligroso entorno lleno de amenazas. Junto a Guevara, la protagonizan Hugo Welzel y Laura Simón.

Mar afuera, la nueva serie de atresplayer | atresplayer

Premio a Vicente Vallés

Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias 2, ha sido premiado por el FesTVal con el Premio Joan Ramón Mainat 2025 debido a su destacada trayectoria. Su compañero, Matías Prats, presentador de Antena 3 Noticias fin de semana, ha sido el encargado de entregarle por sorpresa el galardón y ha tenido unas bonitas palabras con él.

Matías Prats y Vicente Vallés en el FesTVal 2025 | Objetivo TV

Vicente ha dado uno de los discursos más emotivos de la gala al recordar, por un lado, su trayectoria, pero también la muerte de su padre hace apenas unas semanas.

"Desde que tengo uso de razón, todos los días llevaba un periódico a casa y yo me recuerdo a mí mismo desde muy pequeño, sentado por las tardes, cuando llegaba del trabajo, ojeando el periódico y explicándome las cosas que veía en el periódico o las noticias que aparecían allí, intentando que yo entendiera lo que había pasado", ha pronunciado, conmovido, Vicente Vallés.

La noche ha terminado con todos los premiados en el escenario, baile, fotos, risas y mucho confeti, poniendo así el broche de oro a una edición de lo más especial.