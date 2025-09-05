Pablo López, sensibilidad y emoción en cada edición: así regresa a La Voz 2025

Pablo López se ha consolidado como uno de los músicos más queridos y respetados de nuestro país. Pianista, compositor y cantante, ha convertido su sensibilidad en seña de identidad, emocionando con cada nota y creando himnos que han marcado a varias generaciones. Su autenticidad y cercanía lo han hecho único en la industria y también dentro del universo de La Voz.

Desde que debutó en Antena 3 como coach en 2019, Pablo ha hecho historia: fue el ganador de la primera edición con Andrés Martín en La Voz, repitió éxito ese mismo año con Helena Bianco en La Voz Senior y completó un triplete inédito al proclamarse vencedor de La Voz Kids 2022 con Pol Calvo. Ningún otro coach ha conseguido lo mismo.

En La Voz 2025, Pablo afronta su sexto año como coach, consolidándose como uno de los pilares del formato. A lo largo de este recorrido ha vivido ediciones de todo tipo, pero siempre logrando representación en la Gran Final y demostrando que lo importante para él es acompañar y guiar a los artistas en su camino.

Sus asesores también han sido parte fundamental de su trayectoria. En sus inicios contó con Miriam Rodríguez; después, con Sebastián Yatra y Raphael. El año pasado, el artista tuvo el privilegio de tener a tres asesores en una misma edición: Mika, Vanesa Martín y Álvaro de Luna se unieron a su equipo en diferentes fases del concurso. Todos ellos han aportado una visión distinta y complementaria a la del malagueño, enriqueciendo su forma de trabajar con los talents.

A pesar de saber muy bien lo que es la victoria, Pablo López tener en su equipo a la mejor voz del país para volver a proclamarse campeón del formato.