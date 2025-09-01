Antena 3 presenta en el FesTVal de Vitoria la nueva temporada de La Voz: ¡estas son todas sus novedades!

La Voz volverá para resonar muy alto. Antena 3 presenta en el FesTValde Vitoria la nueva edición de adultos del talent show de mayor éxito internacional.

Presentado por Eva González, esta nueva temporada cuenta con Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra como coaches. Cuatro espectaculares artistas del panorama nacional e internacional que lideran las listas de ventas y que serán los responsables de hacer girar sus sillas en el plató de La Voz. Los cuatro ya conocen el formato y han podido ver cómo se vive desde dentro en años anteriores, lo que demuestra el valor de La Voz como formato.

Carmen Ferreiro, Directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, ha recalcado lo importante que es La Voz en el mundo de la televisión: “Rs el Ferrari de la televisión, pasan los años y sigue siendo líder”, asegura.

En esta edición de La Voz, los coaches volverán a contar con los superbloqueos. Ahora que ya saben del valor de este poder, los coaches son mucho más estrategas a la hora de usarlos. Al igual que en la edición pasada, podrán bloquearse unos a otros una vez ya se han dado la vuelta.

También tendrán la posibilidad de darle una segunda oportunidad a uno de los talents. En la fase de Audiciones a Ciegas, los coches podrán elegir a un talent con el que no se dieron la vuelta para que vuelva a presentarse en otra de las galas con un nuevo tema musical.

El Mando seguirá dando grandes momentos en esta edición de La Voz. Los coaches han hecho una playlist con sus canciones favoritas y que recuerdan a algún momento importante de su vida. Cada vez que un coach coge el mando a distancia suena un tema de esa playlist, lo que ha provocado grandes momentos durante la edición.

La nueva edición de La Voz viene con novedades para hacer mucho más emocionante la competición y la lucha entre los coaches por hacerse con los mejores talents.

El Megabloqueo o el Botón del Arrepentimiento entre las grandes novedades de la edición

El Megabloqueo: diversión, competición, incluso enfado. Esta nueva opción, junto con el Súper Bloqueo, deja noqueados a los coaches. El Megabloqueo entra en juego si todos los coaches han girado su silla, y con tan solo pulsar un botón el talent entra directamente al equipo de quien ha activado el Megabloqueo, ya que bloque a los otros tres coaches a la vez. Pero deberán usarlo bien, ya que cada coach tan solo tendrá una oportunidad de pulsar este nuevo botón.

Botón del Arrepentimiento: Si al terminar la actuación ningún coach se ha girado, esta nueva función permite al coach ofrecer una segunda oportunidad a un talento al que cree que puede ayudarle a mejorar, o simplemente que no tuvo tiempo de pulsar en ese momento tan breve de escucha. El talent se incorpora directamente al equipo del coach que ha decidido cambiar su decisión, pero deben estar seguros porque el Botón del Arrepentimiento solo se podrá usar una vez cada coach.

Este año La Voz lanza un reto a 3 concursantes que no fueron seleccionados durante el casting: subir al escenario del talent show sin previo aviso, sin tiempo para ensayar, sin banda y en acústico. Una actuación totalmente improvisada que deberán aceptar o rechazar en el momento. Si deciden enfrentarse al reto, para los coaches se tratará de una Audición a Ciegas habitual. Es decir, si alguno de ellos pulsa el botón, el aspirante pasará automáticamente a formar parte del equipo correspondiente, convirtiéndose en concursante oficial de esta edición.

Estos serán los asesores de los coaches

La Voz 2025 desvela a sus asesores en el Festval de Vitoria: María Becerra, Chiara Oliver, Carla Morrison y Joaquina acompañarán a los coaches Yatra, Pablo López, Mika y Malú en las Batallas.