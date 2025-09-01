Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Rueda de prensa

Antena 3 presenta en el FesTVal de Vitoria la nueva temporada de La Voz: ¡estas son todas sus novedades!

El Megabloqueo y el Botón del Arrepentimiento, entre las novedades de la nueva edición del programa que se ha presentado este lunes en el FesTVal de Vitoria con Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra como coaches y Eva González como su presentadora.

Antena 3 presenta en el FesTVal de Vitoria la nueva temporada de La Voz: descubre las novedades de la nueva temporada

Publicidad

Cristian García | Paula Santiago
Publicado:

La Voz volverá para resonar muy alto. Antena 3 presenta en el FesTValde Vitoria la nueva edición de adultos del talent show de mayor éxito internacional.

Presentado por Eva González, esta nueva temporada cuenta con Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra como coaches. Cuatro espectaculares artistas del panorama nacional e internacional que lideran las listas de ventas y que serán los responsables de hacer girar sus sillas en el plató de La Voz. Los cuatro ya conocen el formato y han podido ver cómo se vive desde dentro en años anteriores, lo que demuestra el valor de La Voz como formato.

Carmen Ferreiro, Directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, ha recalcado lo importante que es La Voz en el mundo de la televisión: “Rs el Ferrari de la televisión, pasan los años y sigue siendo líder”, asegura.

En esta edición de La Voz, los coaches volverán a contar con los superbloqueos. Ahora que ya saben del valor de este poder, los coaches son mucho más estrategas a la hora de usarlos. Al igual que en la edición pasada, podrán bloquearse unos a otros una vez ya se han dado la vuelta.

También tendrán la posibilidad de darle una segunda oportunidad a uno de los talents. En la fase de Audiciones a Ciegas, los coches podrán elegir a un talent con el que no se dieron la vuelta para que vuelva a presentarse en otra de las galas con un nuevo tema musical.

El Mando seguirá dando grandes momentos en esta edición de La Voz. Los coaches han hecho una playlist con sus canciones favoritas y que recuerdan a algún momento importante de su vida. Cada vez que un coach coge el mando a distancia suena un tema de esa playlist, lo que ha provocado grandes momentos durante la edición.

La nueva edición de La Voz viene con novedades para hacer mucho más emocionante la competición y la lucha entre los coaches por hacerse con los mejores talents.

El Megabloqueo o el Botón del Arrepentimiento entre las grandes novedades de la edición

El Megabloqueo: diversión, competición, incluso enfado. Esta nueva opción, junto con el Súper Bloqueo, deja noqueados a los coaches. El Megabloqueo entra en juego si todos los coaches han girado su silla, y con tan solo pulsar un botón el talent entra directamente al equipo de quien ha activado el Megabloqueo, ya que bloque a los otros tres coaches a la vez. Pero deberán usarlo bien, ya que cada coach tan solo tendrá una oportunidad de pulsar este nuevo botón.

Botón del Arrepentimiento: Si al terminar la actuación ningún coach se ha girado, esta nueva función permite al coach ofrecer una segunda oportunidad a un talento al que cree que puede ayudarle a mejorar, o simplemente que no tuvo tiempo de pulsar en ese momento tan breve de escucha. El talent se incorpora directamente al equipo del coach que ha decidido cambiar su decisión, pero deben estar seguros porque el Botón del Arrepentimiento solo se podrá usar una vez cada coach.

Este año La Voz lanza un reto a 3 concursantes que no fueron seleccionados durante el casting: subir al escenario del talent show sin previo aviso, sin tiempo para ensayar, sin banda y en acústico. Una actuación totalmente improvisada que deberán aceptar o rechazar en el momento. Si deciden enfrentarse al reto, para los coaches se tratará de una Audición a Ciegas habitual. Es decir, si alguno de ellos pulsa el botón, el aspirante pasará automáticamente a formar parte del equipo correspondiente, convirtiéndose en concursante oficial de esta edición.

Estos serán los asesores de los coaches

La Voz 2025 desvela a sus asesores en el Festval de Vitoria: María Becerra, Chiara Oliver, Carla Morrison y Joaquina acompañarán a los coaches Yatra, Pablo López, Mika y Malú en las Batallas.

Las 15 cosas que no conoces de Manuel Ayra, ganador de La Voz 2024

Manuel Ayra
Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Antena 3 presenta en el FesTVal de Vitoria la nueva temporada de La Voz: descubre las novedades de la nueva temporada

Antena 3 presenta en el FesTVal de Vitoria la nueva temporada de La Voz: ¡estas son todas sus novedades!

Ramos

Un experto analiza la primera canción de Sergio Ramos: "Parece hecha por una inteligencia superior"

La ayuda final, clave para Yaiza: ¡se lleva 6.425 euros en La ruleta de la suerte!

La ayuda final, clave para Yaiza: ¡se lleva 6.425 euros en La ruleta de la suerte!

Hablamos con la hija de Manolo de la Calva
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de los hijos de Manolo de la Calva tras su fallecimiento

¡Increíble! Yaiza gana 2.525 euros en un panel sobre cortinas
Mejores momentos | 1 de septiembre

¡Increíble! Yaiza gana 2.525 euros en un panel sobre cortinas

Pamela Morán
Prostitución

Pamela Morán, trabajadora sexual, sobre la prohibición de la prostitución: "Existe el trabajo sexual por elección"

Pamela Morán, portavoz de STOP Abolición, defiende en Más Espejo la prostitución y se muestra en contra de su abolición.

Juanra Bonet describe su papel en Juego de pelotas: "Básicamente, disfruto de cómo sufren los demás"
Entrevista... ¡con minipelotas!

Juanra Bonet describe su papel en Juego de pelotas: "Básicamente, disfruto de cómo sufren los demás"

El presentador asegura que los espectadores van a encontrar los tres pilares fundamentales de un concurso: "Diversión, emoción y poder jugar desde casa".

Joaquín Sánchez y Susana Saborido descubren su lado más personal

Joaquín Sánchez y Susana Saborido descubren su lado más personal: “Joaquín es más cariñoso, yo lo soy un poquito”

Princesa Leonor

Los próximos meses de la princesa Leonor en la Academia General del Ejército del Aire: La última fase, un vuelo en solitario"

¿Cena ligera o almuerzo exprés? Elabora la receta de tortilla vaga de gambas de Arguiñano sin renunciar a lo saludable

Cena perfecta: tortilla vaga de gambas de Karlos Arguiñano

Publicidad