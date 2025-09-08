Cándido Méndez, crítico con el último tuit del ministro Óscar Puente señalando a Antena 3: "Se equivoca"

Una nueva avería, esta vez en el metro de Madrid, ha servido al actual ministro de Transportes a emitir una aparente crítica con Antena 3 como objetivo.

La mañana de este lunes, cientos de usuarios han padecido los retrasos en el suburbano de la capital de España, y Óscar Puente, ha aprovechado la ocasión dado que las competencias de Metro de Madrid recaen en el gobierno de la Comunidad y no en la cartera de Transportes que gestiona él mismo.

Después de haber lidiado con una decena de crisis de dimensiones considerables en los ferrocarriles Óscar Puente ponía el ojo en la aparente avería denunciada por un usuario de la red social X, que afirmaba que llevaba "más de 10 minutos esperando" en el anden de la estación, deduciendo que por el calor que sentía no estaba encendido el aire acondicionado y que cada vez se agolpaban más viajeros en el andén.

El ministro en lugar de apelar a que los responsables asumieran la gestión de la incidencia y actuaran en consecuencia, desviaba la atención hacia este medio. Aparentemente en tono irónico vendría a reclamar la presencia de profesionales de Antena 3 en el lugar para cubrir lo que estaba sucediendo.

"Se equivoca"

El exsecretario general del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, consideraba que Óscar Puente había cometido un error con este tuit.

"Creo que se equivoca y desvaloriza su propia actividad", comenzaba diciendo el sindicalista. Daba por hecho que Puente emplea la inmensa mayoría de su "esfuerzo diario" en las exigencias del cargo que ostenta, pero hacía un apunte: "Con esta publicación, la impresión que da es que dedica más tiempo a emitir tuits, a meterse con un medio de comunicacióno con un adversario político, que a dedicarse a lo que se tiene que dedicar".

La periodista Pilar Velasco hacía una puntualización al análisis de Cándido Méndez y sentenciaba: "Nos cuesta entender que señalar medios, en uno u otro sentido, no es el papel de ningún ministro".

