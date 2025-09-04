Antena 3 LogoAntena3
Pablo López se confiesa en un divertido Ping Pong y lanza un mensaje: “Me gustaría colaborar con Mika”

El coach de La Voz se ha sometido a un Ping Pong de preguntas rápidas en el que ha mostrado su faceta más cercana y divertida. Desde la primera canción que aprendió hasta su preferencia por los escenarios: ¡Descúbrelo en el vídeo!

Pablo López

Celia Gil | Guillermo Espeso
Publicado:

El coach de La Voz Pablo López se ha enfrentado a un rápido Ping Pong de preguntas donde ha dejado ver su lado más espontáneo, cercano e impulsivo. Entre recuerdos de infancia, preferencias sobre el escenario y hasta una colaboración pendiente, el malagueño no ha dejado indiferente a nadie.

Con una sonrisa el coach recordó cuál sería una de sus primeras canciones que aprendió: "Supongo que la de los Nomos", señaló entre risas, aunque no estaba del todo seguro de su respuesta.

Cuando le dimos a elegir entre el estudio o la energía del directo, Pablo apuesta por "el escenario, porque te lo pasas mejor al final del día", aseguró, dejando patente su amor por la conexión con el público. Aunque su carrera está repleta de canciones que emocionan, el artista no dudó un segundo en responder: “Baladón antes que hit bailable”. Y es que Pablo López sabe cómo llegar directo al corazón con sus letras y su piano.

Fiel a su estilo, se define como un músico que fluye con el momento: “Improvisar”, respondió sin titubear, reflejando su carácter natural y creativo. Ahora si tiene que elegir entre cantar o componer, aquí Pablo López hace una fusión perfecta entre ambas facetas: “Cantar lo que se compone”, expresó, revelando cómo entiende la música como un todo inseparable.

Cuando le preguntamos por una colaboración soñada, el malagueño no lo dudó: “Mika”, dijo sonriendo. En ese momento, el propio Mika apareció de repente para confirmar entre risas que él también quiere hacer realidad esa colaboración. ¡Muy pronto, gran estreno de La Voz en Antena 3!

Antena 3» Programas» La Voz

