En la tertulia cómica

La foto de Juan del Val que ha revolucionado las redes: sin barba… ¡y poniendo morritos!

Pablo Motos ha comentado el gran cambio de look de su compañero en la polémica foto del verano.

juan del val

El verano ha llegado a su fin, y en El Hormiguero… ¡lo saben muy bien! Nuria Roca, Cristina Pardo, Tamara Falcó y Juan del Val se han reencontrado con Pablo Motos tras unos meses de descanso, y sin duda han tenido un gran tema de debate: el cambio de look de Juan del Val.

El periodista lleva gran parte de su vida con una característica barba que va ligada a su personalidad. Pero la sorpresa ha llegado este verano… ¡cuando se la ha quitado!

Con morritos y sin barba, está ha sido la imagen que ha causado sensación en las redes, y sobre el que Nuria Roca tiene una idea muy clara: “Pareces una señora”, ha comentado entre risas.

¿Quieres conocer cuál ha sido la polémica foto? ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

