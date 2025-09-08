Los nuevos mensajes entre Leire Díez y Koldo, protegiendo a Santos Cerdán: "Muy difícil de desligar del corazón del Partido Socialista"

Leire Díez pidió a Koldo García que mantuviera al margen al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante la investigación que lleva el Tribunal Supremo, según unos nuevos mensajes publicados en El Mundo.

Además, la dirigente conocida como la 'fontanera' del partido, solicitó datos sensibles que pudieran afectar a altos mandos de la Guardia Civil.

Joaquín Manso, director de El Mundo y colaborador en Espejo Público, explica que estos mensajes se produjeron en plena investigación y que "las primeras reuniones se producen tres meses después de la detención de Koldo y las últimas a principios de este año".

Estos encuentros se desarrollaron "en el transcurso de la investigación que ahora sabemos que afectaban al mismo núcleo del poder del Partido Socialista". Además, asegura que Leire es "una persona a la que e muy difícil desligar del corazón del partido socialista.

Mensajes entre Leire Díez y Koldo

En los mensajes filtrados, Leire Díez da instrucciones a Koldo García sobre cómo actuar para proteger a Santos Cerdán. Advierte que es "muy importante, que la mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Y muy poco teléfono", y le insiste: "No te metas con Santos Cerdán ni te involucres.

Incluso ordena tomar represalias contra quienes perjudicaron al partido: "Después de lo que te han hecho, destrózalos. Todo en su momento."

Koldo responde asegurando que siempre ha seguido las órdenes y que su objetivo ha sido resolver los problemas internos: "¡Qué coño quieres de mí! Yo siempre he cumplido órdenes, he hecho lo que decíais. Me he dedicado a solucionar problemas en el partido y ahora lo único que pido es sentido común".

La opinión de Joaquín Manso

Joaquín Manso señala la estrecha relación de la persona protegida con el partido y la relevancia de la investigación judicial en curso.

Según explica, "se presta poca atención, menos de la que se debería, a la investigación judicial que ya está en marcha respecto a esta persona. Porque es la persona encargada de las maniobras de obstrucción de la justicia dirigidas a proteger al presidente del Gobierno. Para que las investigaciones en marcha tuvieran el menor impacto posible al presidente del Gobierno".

El periodista advierte que estas acciones reflejan una clara responsabilidad política. En sus palabras, "hay una responsabilidad política evidentísima en que desde el mismo entorno del presidente del Gobierno se promuevan actividades de obstrucción a una investigación tan importante como la que estaba en marcha de Koldo Ábalos y ahora sabemos por qué tenía tanto interés en que no involucrara a Santos Cerdán."

