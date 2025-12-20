Las bonitas palabras de Pablo López a Antía tras su actuación en la final: "Gracias por tu valentía"

Pablo López vivió con verdadera emoción la actuación de su talent, Antía, en la gran final de La Voz. Cuando la talent acabó su emocionante versión de 'Complicidad', de Vanesa Martín, el coach malagueño quiso tener unas palabras de agradecimiento para su pupila.

"Antía es de verdad, es valentía", recalcó López. En su discurso, recalcó la coincidencia de que ambos empezaron sus carreras musicales tocando en la calle: él en Londres y ella en Vigo.

Además, Pablo López aseguró que lo que se ha podido ver durante todo el programa con Antía, que finalmente se proclamó ganadora de La Voz 2025, ha sido el enamoramiento de un ser humano con la música.