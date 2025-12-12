Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Última semifinal

Pablo López canta ‘El Patio’ junto a Antía y Aroa en uno de los momentos más emotivos de la semifinal

El coach malagueño nos regala este momento junto a sus dos semifinalistas en una actuación única.

Pablo López canta ‘El Patio’ junto a Antía y Aroa en uno de los momentos más emotivos de la semifinal

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La última semifinal de La Voz regaló un momento cargado de emoción con la actuación del equipo de Pablo López.

A pesar de estar enfermo, el coach malagueño quiso hacer un esfuerzo por sus semifinalistas y subió al escenario junto a Antía y Aroa, para interpretar ‘El Patio’, una de sus canciones más personales y reconocidas. La unión de sus voces convirtió la actuación en un instante íntimo y lleno de verdad.

La interpretación de ‘El Patio’ se convirtió en uno de los grandes momentos de la noche, no solo porque nos encanta la canción, sino porque escuchar a Pablo López en directo siempre es un regalo. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!

Kimy

Kimy hace vibrar el plató con Lady Gaga y vuelve a sorprender a Yatra: "Es una barbaridad"

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Javier

¡Piel de gallina! Javier revoluciona la semifinal de La Voz con ‘¿Y si fuera ella?’

Equipo Mika

‘Origin of Love’ une a Mika y sus semifinalistas en un número que desbordó creatividad

Oihan

Oihan sorprende con una potente versión de Rocío Jurado en La Voz

Pablo López canta ‘El Patio’ junto a Antía y Aroa en uno de los momentos más emotivos de la semifinal
Actuación | Última semifinal

Pablo López canta ‘El Patio’ junto a Antía y Aroa en uno de los momentos más emotivos de la semifinal

Audrey
Actuación | Última semifinal

Audrey arrasa en La Voz con una actuación espectacular de Whitney Houston

Orozco
Mejores momentos | última semifinal

Antonio Orozco vuelve a La Voz para cantar junto a los ocho semifinalistas

El artista ha protagonizado un momento muy especial al cantar ‘Despierta’ en el escenario.

Yatra, Malú y Mika
Mejores momentos | última semifinal

Los coaches encienden la semifinal de La Voz con una apertura que emociona al público

Malú, Yatra y Mika se suben al escenario en esta gala decisiva para interpretar ‘En guerra’, del coach colombiano y ‘Me fui’, el éxito de la madrileña.

¡Qué tensión! Hay empate “de momento”: Manu decide El Rosco en su última jugada

¡Qué tensión! Hay empate “de momento”: Manu decide El Rosco en su última jugada

El bote de Pasapalabra llega a 2.500.000 euros: así sueñan Manu y Rosa con el premio

El bote de Pasapalabra llega a 2.500.000 euros: así sueñan Manu y Rosa con el premio

El emotivo regreso de Antonia San Juan a Pasapalabra: cuenta con optimismo la última hora sobre su salud

El emotivo regreso de Antonia San Juan a Pasapalabra: cuenta con optimismo la última hora sobre su salud

Publicidad