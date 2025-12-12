Actuación | Última semifinal
Pablo López canta ‘El Patio’ junto a Antía y Aroa en uno de los momentos más emotivos de la semifinal
El coach malagueño nos regala este momento junto a sus dos semifinalistas en una actuación única.
La última semifinal de La Voz regaló un momento cargado de emoción con la actuación del equipo de Pablo López.
A pesar de estar enfermo, el coach malagueño quiso hacer un esfuerzo por sus semifinalistas y subió al escenario junto a Antía y Aroa, para interpretar ‘El Patio’, una de sus canciones más personales y reconocidas. La unión de sus voces convirtió la actuación en un instante íntimo y lleno de verdad.
La interpretación de ‘El Patio’ se convirtió en uno de los grandes momentos de la noche, no solo porque nos encanta la canción, sino porque escuchar a Pablo López en directo siempre es un regalo. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!
