Pablo López canta ‘El Patio’ junto a Antía y Aroa en uno de los momentos más emotivos de la semifinal

La última semifinal de La Voz regaló un momento cargado de emoción con la actuación del equipo de Pablo López.

A pesar de estar enfermo, el coach malagueño quiso hacer un esfuerzo por sus semifinalistas y subió al escenario junto a Antía y Aroa, para interpretar ‘El Patio’, una de sus canciones más personales y reconocidas. La unión de sus voces convirtió la actuación en un instante íntimo y lleno de verdad.

La interpretación de ‘El Patio’ se convirtió en uno de los grandes momentos de la noche, no solo porque nos encanta la canción, sino porque escuchar a Pablo López en directo siempre es un regalo. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!