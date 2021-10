Los talents de ‘La Voz’ viven las terceras Audiciones a ciegas desbordados de emoción

Hemos llegado al ecuador de las Audiciones a ciegas y tras una tercera noche llena de emoción, los coaches continúan sumando talents a sus equipos y cada vez se acercan más a completar sus ‘teams’ de 14 voces cada uno.

El programa comenzaba por todo lo alto con un merecidísimo pleno a Carlos Ángel Valdés con guerra de bloqueos incluido. El talent de origen cubano impresionaba con su potente voz interpretando con mucho sentimiento el tema ‘Jelaous’ de Labrinth. Finalmente, Carlos Ángel decidía sumarse al equipo de Luis Fonsi. Incluso se atrevía a cantar con su nuevo coach tras lograr entrar en ‘La Voz’. ¡Qué maravilla!

La siguiente en pasar por el escenario fue la gran voz de Laura Gómez. Una talent que interpretó y tocó con el piano el tema 'Peces de ciudad' de Joaquín Sabina. Malú fue la coach que apretó el botón para sumar la voz de la cordobesa y se sumó directamente a su equipo.

Daniel Gómez fue otro de los talent que dejó a los coaches impactados con su voz. El talent, que confesaba ser un gran fan de Frank Sinatra, interpretaba a la perfección el tema 'Fly me to the moon'. Tres de los coaches se giraban para sumar la impecable voz de Daniel: Luis Fonsi, Pablo Alborán y Alejandro Sanz. Tras bonitos argumentos de cada uno de ellos, decidía incorporarse al ‘Team Fonsi’.

Una de las talents que más sorprendió en el escenario fue Makiko Kitago. Una talent de origen japonés que inundaba el plató de ‘La Voz’ con una sublime interpretación de ‘Un bel di vedremo’ de Puccini. Su original vestuario tradicional del país nipón y su perfecto lírico hicieron el conjunto perfecto para añadirse al equipo de Malú, la única coach en apretar el botón.

La siguiente talent en pasar por el escenario fue Amanda Liñán, una malagueña de 22 años que ya probó suerte anteriormente en el programa pero nunca ha logrado sumarse a un equipo. La joven interpretaba el tema 'Remolino' de Pancho Céspedes y ningún coach apretaba su botón pero, sucedió algo inesperado: Alejandro Sanz, Malú, Pablo Alborán y Luis Fonsi se ponían de acuerdo para darle la segunda oportunidad de hacer otra actuación en las Audiciones a ciegas y tener la posibilidad de volver a ser escogida. ¡Mucha suerte a la próxima Amanda!

Irene Nández llegó muy tímida al centro del escenario de ‘La Voz’ pero rápidamente, acompañada de su guitarra, inundaba todo de emoción con una versión única de ‘La llorona’ de Chavela Vargas. Y… ¡pleno de coaches! Cada uno intentaba que Irene eligiese su equipo con unos argumentos muy cameladores pero, finalmente, decidió sumarse al equipo de Pablo Alborán, su paisano.

Otra talent que también llegó acompañada de su guitarra y su bonita voz fue Alice Reay. Una talent de origen británico que cantaba descalza el tema 'Piece of my heart' de Janis Joplin. Luis Fonsi, Malú y Alejandro Sanz apretaban el botón pero finalmente, la talent se suma al ‘Equipo Sanz’ después de unos argumentos muy conmovedores del coach.

El siguiente talent en pisar esta emocionante noche de Audiciones a ciegas fue Servando Gallego. El sevillano interpretó el tema 'En el lago' de Triana y logró cautivar a Alejandro Sanz y Pablo Alborán pero Servando lo tuvo claro: quiso cumplir el sueño de su hijo Anakin e irse al ‘Team Sanz’.

Ángel Valera llegó para revolucionar todo el escenario de ‘La Voz’. El talent confesó que estaba acostumbrado a cantar pop y reguetón en una orquesta pero venía al programa a demostrar su esencia propia: el trasmetal. Ángel se dejó la piel cantando el tema 'Barón rojo' del propio grupo de Barón rojo. Su energía y desgarro conmovió a Luis Fonsi que giró su sillón y sumó directamente al talent a su equipo.

Finalmente, Ian García llegaba con mucha seguridad a ‘La Voz’ y creaba una versión única del tema ‘I don’t wanna miss a thing’ de Aerosmith. A pocos segundos de terminar su actuación, Alejandro Sanz apretaba el botón para sumar al talent a su equipo e Ian García se derrumbaba de emoción encima del escenario. ¡Bienvenido!

Sara Askarzadeh que tocó 'La puerta violeta' de Rozalén con su arpa, Nereida Peña con una eléctrica versión de Aretha Franklin e Isabel España con la gran copla de 'Torre de arena' de Marifé de Triana; no lograron entrar en ninguno de los equipos en esta tercera gala. ¡Nos vemos a la próxima!

